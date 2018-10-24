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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۱۴

جهاد دانشگاهی تهران برگزار می‌کند؛

سوگواره ملی دانشگاهی «فائزین» با محوریت پیاده‌روی اربعین

سوگواره ملی دانشگاهی «فائزین» با محوریت پیاده‌روی اربعین

معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران از برگزاری اولین سوگواره فرهنگی ـ هنری دانشگاهیان ایران به نام «فائزین» با محوریت پیاده‌روی اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسن فارسی» معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران اعلام کرد: به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران و با همکاری برخی دستگاه‌های فرهنگی کشور، اولین سوگواره فرهنگی، هنری دانشگاهیان ایران «فائزین» با محوریت پیاده‌روی اربعین حسینی برگزار خواهد شد.

وی ضمن اشاره به جایگاه و ارزش معنوی فرهنگ پیاده‌روی اربعین در بین دانشگاهیان گفت: این سوگواره با هدف پاسداشت اربعین حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، ثبت و تولید محتوا از آثار و ترویج فرهنگ پیاده‌روی اربعین در جامعه، به‌ویژه جامعه دانشگاهی در سه بخش: اصلی (پیاده‌روی اربعین حسینی) ویژه (نگاه بین‌المللی) و جنبی (جاماندگان) و در قالب‌های خاطره‌نویسی، عکاسی، شعر و دل‌نوشته، مستند کوتاه، کلیپ و نماهنگ برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران به شرایط عمومی شرکت در سوگواره اشاره و عنوان کرد: کلیه‌ دانشگاهیان اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی کشور می‌توانند در این سوگواره شرکت کنند.

وی با اشاره به اهدای جوایز نفیس به گروه‌ها و نفرات برتر ارسال‌کننده‌ آثار، ادامه داد: آثار ارسالی باید مربوط به پیاده‌روی سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ بوده و در سوگواره دیگری شرکت نکرده باشند.

حسن فارسی افزود: اختتامیه این سوگواره و اعلام اسامی برگزیدگان، در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران در پایان گفت: علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بخش‌ها و قالب‌های سوگواره با شماره‌های ۰۲۱۶۶۴۱۸۴۹۹ و ۰۲۱۶۶۴۹۰۳۳۰ تماس بگیرند و آثار خود را حداکثر تا ۳۰ آذرماه ۹۷ به دبیرخانه سوگواره واقع در تهران ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ خیابان ۱۶ آذرـ پلاک ۲۰ معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران یا به نشانی www.faezinjt.ir ارسال کنند.

کد مطلب 4440476

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