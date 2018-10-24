به گزارش خبرگزاری مهر، «حسن فارسی» معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران اعلام کرد: به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران و با همکاری برخی دستگاههای فرهنگی کشور، اولین سوگواره فرهنگی، هنری دانشگاهیان ایران «فائزین» با محوریت پیادهروی اربعین حسینی برگزار خواهد شد.
وی ضمن اشاره به جایگاه و ارزش معنوی فرهنگ پیادهروی اربعین در بین دانشگاهیان گفت: این سوگواره با هدف پاسداشت اربعین حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، ثبت و تولید محتوا از آثار و ترویج فرهنگ پیادهروی اربعین در جامعه، بهویژه جامعه دانشگاهی در سه بخش: اصلی (پیادهروی اربعین حسینی) ویژه (نگاه بینالمللی) و جنبی (جاماندگان) و در قالبهای خاطرهنویسی، عکاسی، شعر و دلنوشته، مستند کوتاه، کلیپ و نماهنگ برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران به شرایط عمومی شرکت در سوگواره اشاره و عنوان کرد: کلیه دانشگاهیان اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاهها و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی کشور میتوانند در این سوگواره شرکت کنند.
وی با اشاره به اهدای جوایز نفیس به گروهها و نفرات برتر ارسالکننده آثار، ادامه داد: آثار ارسالی باید مربوط به پیادهروی سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ بوده و در سوگواره دیگری شرکت نکرده باشند.
حسن فارسی افزود: اختتامیه این سوگواره و اعلام اسامی برگزیدگان، در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران در پایان گفت: علاقهمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بخشها و قالبهای سوگواره با شمارههای ۰۲۱۶۶۴۱۸۴۹۹ و ۰۲۱۶۶۴۹۰۳۳۰ تماس بگیرند و آثار خود را حداکثر تا ۳۰ آذرماه ۹۷ به دبیرخانه سوگواره واقع در تهران ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ خیابان ۱۶ آذرـ پلاک ۲۰ معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران یا به نشانی www.faezinjt.ir ارسال کنند.
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