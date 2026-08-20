سیدمحمد بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ابتدای سال ۱۴۰۳ با حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی مواجه بود و پرداخت کارانه و اضافه‌کاری کارکنان نیز با تأخیر ۱۰ تا ۱۱ ماهه انجام می‌شد.

وی ابراز کرد: علاوه بر مطالبات پرسنلی، دانشگاه با بدهی به پیمانکاران، شرکت‌های دارویی و تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی مواجه بود که مدیریت این بدهی‌ها و تأمین منابع مالی برای پرداخت آن‌ها در اولویت قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه، میزان تأخیر در پرداخت کارانه کارکنان اکنون به حدود شش ماه و اضافه‌کاری به حدود چهار ماه کاهش یافته و اختلافات جدی با پیمانکاران نیز وجود ندارد.

وی با اشاره به مطالبات دانشگاه از شرکت‌های بیمه خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود یک‌هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب داریم که بخشی از این مطالبات در حال وصول است.

بهشتی جایگزینی اوراق به جای پرداخت نقدی را یکی از چالش‌های حوزه مالی دانشگاه دانست و افزود: این موضوع فرآیند تسویه حساب با پیمانکاران را پیچیده‌تر کرده است.

وی از کاهش حدود ۱۰۰ نیروی انسانی دانشگاه طی سه سال گذشته خبر داد و گفت: با مدیریت و ساماندهی نیروها، سالانه حدود ۶۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی برای دانشگاه ایجاد شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: با اصلاح قراردادها نیز حدود ۴۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی محقق شده و در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل و فضای سبز بازنگری‌های جدی انجام شده است.

وی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت: خرید مستقیم مواد اولیه غذایی برای بیمارستان شهید بهشتی نیز از اقدامات مؤثر در کاهش هزینه‌ها بوده که سالانه حدود ۵۵ میلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه دارد.

ارائه خدمات درمانگاه گلابچی با تعرفه دولتی

بهشتی با اشاره به واگذاری درمانگاه گلابچی اظهار کرد: این اقدام نیز به کاهش هزینه‌های دانشگاه کمک کرده و خدمات این درمانگاه اکنون با تعرفه دولتی به مردم ارائه می‌شود.

۸۰۰ میلیارد تومان هزینه برای پروژه‌های عمرانی

وی با اشاره به اقدامات عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی هزینه شده که ارزش روز این پروژه‌ها به حدود سه تا چهار هزار میلیارد تومان می‌رسد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان از آغاز عملیات خانه بهداشت محمدآباد، افتتاح اورژانس جاده‌ای جعفرآباد و اجرای پروژه اورژانس هوایی به عنوان بخشی از اقدامات عمرانی دانشگاه در هفته دولت در سال جاری نام برد.