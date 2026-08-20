وزیر ورزش و جوانان به شهدای گمنام استانداری کردستان ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، شامگاه چهارشنبه وارد سنندج شد و مورد استقبال مسئولان استان کردستان قرار گرفت.

وی صبح پنجشنبه در نخستین برنامه سفر خود به استان، با حضور در یادمان شهدای گمنام استانداری کردستان، ضمن قرائت فاتحه، به مقام والای شهدای استان ادای احترام کرد.

دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان از دیگر برنامه‌های وزیر ورزش و جوانان در این سفر است.

دنیامالی همچنین در جریان سفر خود به کردستان، مرکز گردشگری سلامت را افتتاح و از مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج بازدید خواهد کرد.

شرکت در جلسه شورای اداری استان و شورای ورزش کردستان نیز از دیگر برنامه‌های وزیر ورزش و جوانان در سفر به استان اعلام شده است.