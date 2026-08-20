به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر الحجاج، سفیر عراق در ایران، با نمایندگان مجمع کارآفرینان ایران که جمعی از شرکت‌های برجسته ایرانی فعال و سرمایه‌گذار در عراق را نمایندگی می‌کنند، دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، وضعیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در عراق، ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش روی شرکت‌های ایرانی فعال در این کشور مورد بررسی قرار گرفت.

طرفین همچنین بر ضرورت شناسایی و رفع موانع موجود و تسهیل روند فعالیت شرکت‌های ایرانی در عراق تأکید کردند و راهکارهای تقویت همکاری‌های اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه اجرای پروژه‌های مشترک را مورد بحث قرار دادند.

سفیر عراق نیز با تأکید بر اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاران و بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد که فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران می‌تواند به تعمیق روابط اقتصادی ایران و عراق و ایجاد فرصت‌های جدید برای اجرای پروژه‌های مشترک میان دو کشور منجر شود