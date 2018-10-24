تدوین سند توسعه گردشگری اولویت مهم سازمان میراث فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خیاطیان ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی گیلان که در سالن اجتماعات بانک ملی در رشت برگزار شد، اظهارکرد: راهپیمایی اربعین حسینی (ع) به عنوان یک میراث معنوی ثبت ملی شده است.

خیاطیان افزود: سازمان میراث فرهنگی با این اقدام سهمی کوچک در تشویق و حمایت هموطنان در این حرکت معنوی و حماسه حسینی ایفا کرده است.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی کشور در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بالای گیلان در توسعه صنعت گردشگری گفت: جنگل‌های هیرکانی با قدمت ۷ هزار ساله، دریای خزر، آب و هوای معتدل و شرایط جغرافیایی مناسب از جمله ظرفیت‌های گیلان است که قابلیت بالایی در توسعه صنعت گردشگری داشته و باید با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در حوزه گردشگری نقش به‌سزایی ایفا کنیم.

ضرورت بهره‌گیری از صنعت گردشگری در حل مشکلات اقتصادی کشور

خیاطیان به بوم‌گردی به عنوان اصل مهم گردشگری اشاره و بیان کرد: باید از این ظرفیت در راستای جذب و ماندگاری گردشگر بهره گرفت زیرا بوم‌گردی از ظرفیت‌های موجود گیلان بوده که از رشد قابل توجهی برخوردار است.

وی خواستار بهره‌گیری از صنعت گردشگری در راستای رفع بخشی از مشکلات اقتصادی و ارزی کشور شد و گفت: سازمان میراث فرهنگی به‌ عنوان متولی حوزه گردشگری باید در برنامه‌ریزی، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و تعامل بین دستگاه‌ها نقش داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه باید تهدیدها را برطرف و به فرصت تبدل کرد، بیان‌کرد: پسماند و انباشت زباله با وجود تمام تلاش‌ها صورت گرفته برای مدیریت و ساماندهی آن، هنوز معضل بزرگ استان است که باید رفع شود.

وی با اشاره به اینکه هیچ سازمانی بدون برنامه‌ریزی نمی‌تواند به اهداف بلندمدت خود دست یابد، تصریح‌کرد: با چشم‌انداز ترسیم شده در حوزه گردشگری در افق ۱۴۰۴ فاصله داریم و نتوانسته‌ایم به دلیل فقدان برنامه‌ریزی از ظرفیت‌های موجود بهره لازم را ببریم.

فعالیت۴۲۱ واحد بوم‌گردی در گیلان

خیاطیان تدوین سند توسعه گردشگری را یکی از اولویت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانست و افزود: کریدور گردشگری با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، تعریف شده تا سبب جذب گردشگر شود.

وی با بیان اینکه نبود تبلیغات مناسب در حوزه اطلاع رسانی یکی از مشکلات ارائه نشدن ظرفیت‌های گردشگری کشور است، تصریح کرد: اطلاع رسانی و تبلیغات حلقه مفقوده معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور است.

خیاطیان با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه گردشگری، افزود: منابع دولت در تامین نیازهای گردشگری محدود بوده و باید از پتانسیل بخش خصوصی برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده استفاده کرد.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی در ادامه به فعالیت ۴۲۱ واحد بوم‌گردی در استان گیلان اشاره و گفت: تاکنون ۱۲۹ طرح سرمایه گذاری و گردشگری در این استان به بهره‌برداری رسیده است.