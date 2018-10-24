به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قرائیان بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه پتانسیل تولید سیبدرختی در استان سمنان حدود ۶۰ هزار تن است، ابراز داشت: با توجه به سرمازدگی بهاره امسال از این میزان حدود ۳۲ هزار تن برداشت پیشبینی میشود.
وی بابیان اینکه سه هزار هکتار باغ سیب در سطح استان وجود دارد، افزود: عمده این باغها در مناطق شمالی شاهرود، دامغان و مهدیشهر واقع شدند که ارقام مختلف سیب ازجمله زرد، قرمز، لبنانی، گلاب و فرانسوی در آنها کشت میشود.
توسعه باغات سیب تو سرخ در دستور کار
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه سومین استان کشور ازلحاظ عملکرد محصول سیب در هکتار هستیم، ابراز داشت: سیب توسرخ نیز در بکران میامی، مجن شاهرود و شهمیرزاد نیز کشت میشود که توسعه این باغات نیز در دستور کار قرار دارد.
قرائیان بابیان اینکه طی سالهای اخیر تولید ارقام سیب بر روی پایههای رویشی مالینگ در سطح استان سمنان توسعهیافته است، تصریح کرد: گسترش این نوع باغات نیز ازجمله برنامههای امور باغبانی جهاد کشاورزی استان پیگیری و دنبال میشود.
وی بابیان اینکه یارانه نهال برای توسعه و جایگزینی باغات سیب به باغداران پرداختشده است، افزود: بابت هر اصله نهال گواهیشده پایه رویشی برای ایجاد باغات یکدست و تجاری تا سقف ۱۲۰ هزار ریال در صورت تأیید پرداخت خواهد شد و از سوی دیگر بهمنظور ساماندهی فروش و صادرات این محصول شرکت «زنجیره سیب ایرانیان» تشکیل و آماده عضوگیری است.
به گزارش خبرنگار مهر سیبدرختی رتبه نخست تولید در بین محصولات باغی کشور را دارد.
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