ثبت نام ۴۰۰ هزار آمریکایی برای رای دادن با اسنپ چت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت در انتخابات مختلف در امریکا مستلزم ثبت نام قبلی است. اما بسیاری از مردم تمایلی به این کار ندارند یا حوصله صرف وقت برای ثبت نام در انتخابات را ندارند.

حال برخی شرکت های فناوری مانند اسنپ چت، با راه اندازی پیکارهایی تلاش کرده اند مردم را به ثبت نام برای شرکت در انتخابات ترغیب کنند و به نظر می رسد این پیکارهای تبلیغاتی بر خلاف برخی تصورات اولیه موفق هم بوده اند.

بررسی ها نشان می دهد تنها دو هفته پس از آغاز پیکار تبلیغاتی اسنپ چت بیش از ۴۱۸ هزار نفر برای شرکت در انتخابات آتی کنگره از طریق همین سایت ثبت نام کرده اند که بسیاری از آنها هم در ایالاتی مانند فلوریدا، اوهایو و تگزاس زندگی می کنند.

در قالب این پیکار تبلیغاتی دکمه ثبت نام به نمایه تبلیغاتی کاربران این شبکه های اجتماعی افزوده می شود تا آنها با فشردن دکمه یادشده قادر به ثبت نام باشند. علاوه بر این ویدئویی نیز برای کاربران اسنپ چت فرستاده شده و از آنها خواسته شده برای شرکت در انتخابات ثبت نام کنند.

پیش از این و در جریان برگزاری انتخابات گذشته در امریکا برخی شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و توئیتر پیکارهای تبلیغاتی مشابهی را برگزار کرده بودند.