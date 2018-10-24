تدوین برنامه علمی دفاع مقدس در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی در نخستین جلسه شورای هماهنگی مرکز نشر و ترویج علوم و معارف دفاع مقدس گفت: همواره تکه ای از خاک کشور در طول تاریخ به دلیل جنگ ها و شورش ها از دست رفته، اما در دوران دفاع مقدس به دلیل دفاع ملت، دشمن نتوانست وجبی از خاک این سرزمین را در اختیار گیرد.
وی به تفاوت های دیدگاه نسل جوان و نسل دوران دفاع مقدس اشاره و افزود: جوانان دفاع مقدس را تاریخ می دانند و این وظیفه ماست که واقعیت های آن دوران را برای آنها تبیین کنیم.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه در بیان تاریخ دارای ضعف هایی هستیم، خاطرنشان کرد: برخی از کشورها از هیچ برای خود تاریخ می سازند و فرزندان خود را از دوران طفولیت و کودکی با موزه ها و تاریخ کشورشان آشنا می کنند.
طهرانچی با تاکید بر اینکه در بیان تاریخ دفاع مقدس نباید دچار کم کاری شویم، اظهار داشت: راهیان نور یک حرکت ارزنده در بیان واقعیت های دوران دفاع مقدس و زنده نگه داشتن تاریخ آن دوران است که باید این شیوه های بیان تاریخ تقویت و حمایت شود.
وی با اشاره به اینکه دانشگاهیان در حق دفاع مقدس آنگونه که شایسته آن است، اقدام نکرده اند، گفت: سالانه حدود ۱۰۰ هزار پایان نامه کارشناسی ارشد و ۱۰ هزار رساله دکتری نوشته می شود که اگر بخشی از آن با محوریت دفاع مقدس تولید شود، هویت، یکپارچگی و عزت کشور را تامین می کند.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، تولید علم را وظیفه نخست دانشگاه عنوان کرد و افزود: ادبیات، تاریخ، جامعه شناسی، روانشناسی، رفتارشناسی و ... دفاع مقدس باید مورد ارزیابی و محور فعالیت های پژوهشی قرار گیرد.
طهرانچی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی برای هر یک از واحدهای دانشگاهی متناسب با مزیت های منطقه ای ماموریت هایی تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد فعالیت های علمی و تحقیقاتی را متناسب با دوران دفاع مقدس با یک برنامه سیستمی و نظام مند انجام دهد، گفت: این دانشگاه برنامه علمی دفاع مقدس را آماده و واحد دانشگاهی خرمشهر را به عنوان پیشران این حوزه قرار می دهد.
سرپرست دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه این دانشگاه بنیانگذار حرکت تولید علم در موضوع دفاع مقدس است، ادامه داد: با برنامه علمی دانشگاه در حوزه دفاع مقدس، قطعا بیش از چند هزار عنوان تحقیق در حوزه های اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، نوآوری و ... دفاع مقدس تولید خواهد شد.
طهرانچی تاکید کرد: این دانشگاه متعهد به اجرای وظایف خویش در راستای راهبردهای مقام معظم رهبری است.
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