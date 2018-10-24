تدوین برنامه علمی دفاع مقدس در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی در نخستین جلسه شورای هماهنگی مرکز نشر و ترویج علوم و معارف دفاع مقدس گفت: همواره تکه­ ای از خاک کشور در طول تاریخ به دلیل جنگ­ ها و شورش ­ها از دست رفته، اما در دوران دفاع مقدس به دلیل دفاع ملت، دشمن نتوانست وجبی از خاک این سرزمین را در اختیار گیرد.

وی به تفاوت­ های دیدگاه نسل جوان و نسل دوران دفاع مقدس اشاره و افزود: جوانان دفاع مقدس را تاریخ می­ دانند و این وظیفه ماست که واقعیت­ های آن دوران را برای آنها تبیین کنیم.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه در بیان تاریخ دارای ضعف­ هایی هستیم، خاطرنشان کرد: برخی از کشورها از هیچ برای خود تاریخ می ­سازند و فرزندان خود را از دوران طفولیت و کودکی با موزه ­ها و تاریخ کشورشان آشنا می­ کنند.

طهرانچی با تاکید بر اینکه در بیان تاریخ دفاع مقدس نباید دچار کم کاری شویم، اظهار داشت: راهیان نور یک حرکت ارزنده در بیان واقعیت­ های دوران دفاع مقدس و زنده نگه داشتن تاریخ آن دوران است که باید این شیوه­ های بیان تاریخ تقویت و حمایت شود.

وی با اشاره به اینکه دانشگاهیان در حق دفاع مقدس ­آن­گونه که شایسته آن است، اقدام نکرده ­اند، گفت: سالانه حدود ۱۰۰ هزار پایان نامه کارشناسی ارشد و ۱۰ هزار رساله دکتری نوشته می­ شود که اگر بخشی از آن با محوریت دفاع مقدس تولید شود، هویت، یکپارچگی و عزت کشور را تامین می­ کند.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، تولید علم را وظیفه نخست دانشگاه عنوان کرد و افزود: ادبیات، تاریخ، جامعه­­ شناسی، روان­­شناسی، رفتارشناسی و ... دفاع مقدس باید مورد ارزیابی و محور فعالیت­ های پژوهشی قرار گیرد.

طهرانچی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی برای هر یک از واحدهای دانشگاهی متناسب با مزیت­ های منطقه ­ای ماموریت ­هایی تعیین کرده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد فعالیت­ های علمی و تحقیقاتی را متناسب با دوران دفاع مقدس با یک برنامه سیستمی و نظام­ مند انجام دهد، گفت: این دانشگاه برنامه علمی دفاع مقدس را آماده و واحد دانشگاهی خرمشهر را به عنوان پیشران این حوزه قرار می ­دهد.

سرپرست دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه این دانشگاه بنیانگذار حرکت تولید علم در موضوع دفاع مقدس است، ادامه داد: با برنامه علمی دانشگاه در حوزه دفاع مقدس، قطعا بیش از چند هزار عنوان تحقیق در حوزه ­های اقتصاد، جامعه­ شناسی، روان­شناسی، نوآوری و ... دفاع مقدس تولید خواهد شد.

طهرانچی تاکید کرد: این دانشگاه متعهد به اجرای وظایف خویش در راستای راهبردهای مقام معظم رهبری است.