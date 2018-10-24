ارتباطات در مسیرهای منتهی به کربلا پایدار است/نصب ۱۵ سایت اضطراری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی در بازدید از پایانههای مرزی و مسیرهای زائرین کربلا گفت: یکی از مهمترین نیازهای زائران در ایام منتهی به اربعین حسینی پوشش ارتباطی مناسب است که با توجه به تجربه سالهای پیش و برنامهریزیهای انجام شده، امسال ۱۵ سایت تلفن همراه به تعداد سایتها اضافه شده و حدود ۲۰ سایتی که در سال گذشته به صورت موقت راهاندازی شده بودند به سایت دائمی تبدیل شدهاند. علاوه بر این، ۱۵ سایت اضطراری نیز در پایانههای مرزی دایر شده است.
وی درباره امکانات ارتباطی پیشبینی شده برای زائران گفت: برای پوشش نیازهای اینترنتی با همکاری شرکت مخابرات ایران در سه پایانه چذابه، شلمچه و مهران امکان استفاده از ۳ گیگابایت WiFi رایگان فراهم شده است و زائران میتوانند تا یک هفته پس از اربعین برای پوشش نیازهای اینترنتی خود از آن استفاده کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به وقوع طوفان در مرز مهران تصریح کرد: با وقوع طوفان، برخی از سایتهای تلفن همراه دچار مشکل شده بودند که با تلاش اپراتورها ظرف ۲۴ ساعت سایتهای اضطراری جایگزین شدند. در مرزهای شلمچه و چذابه با مدیریت ستاد بحران و پیشبینی طوفان به منظور جلوگیری از آسیب، سایتها به طور موقت جمعآوری شده و بلافاصله پس از طوفان راهاندازی شدند و در حال حاضر نیز ارتباطات در پایانههای مرزی در حالت پایدار قرار دارد.
فلاح جوشقانی درباره وضعیت ارتباطات در داخل کشور عراق تاکید کرد: با هماهنگی وزارت ارتباطات و هیات اتصالات کشور عراق هم در مسیر پیادهروی زائران و هم در کربلای معلی، نجف اشرف و سامرا امکانات خوبی پیشبینی شده است و زائران در ۹ نقطه میتوانند از WiFi رایگان اپراتورهای عراقی استفاده کنند.
وی افزود: اپراتورهای ایرانی نیز با برنامهریزی انجام شده و هماهنگی با اپراتورهای عراقی سرویس رومینگ مناسبی را برای زائران فراهم کردهاند به گونهای که در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مشترکین ایرانی در کشور عراق از خدمات رومینگ استفاده میکنند.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در این ایام بطور میانگین روزانه بیش از یک و نیم میلیون دقیقه ارتباط از سمت ایران به عراق و بالعکس وجود دارد عنوان کرد: اپراتورهای تلفن همراه کشور و شرکت مخابرات ایران و همچنین هیات اتصالات و وزارت ارتباطات عراق در تعامل با یکدیگر تلاش میکنند ارتباطات پایدارتر و با کیفیتتری تا پایان اربعین برای زائران فراهم کنند.
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