سواد آماری جامعه باید بالا برود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج امینی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل ساختمان شماره ۲ استانداری زنجان، با بیان اینکه فعالیت های مدیریت آمارو برنامه ریزی در یک جمله تولید آمارهای رسمی است، افزود: آماررسمی توسط دستگاه های اجرایی و به نوعی نظام وحاکمیت تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه تولید آمارهای ثبتی از دو طریق آمارهای ثبتی مبنا و آمارهایی که از طریق توسط سرشماری ها بدست می آوریم تولید می شود، ادامه داد: اغلب برای بررسی وضعیت اقتصادی کشورها از شاخص‌های اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ بیکاری استفاده می‌شود که این موارد نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، بررسی و احصا می‌شود.

امینی افزود: سواد آماری یک دارایی محسوب می شود یک سرمایه ملی است که باید همه شهروندان سواد آماری داشته باشند .

امینی خاطر نشان کرد: مرکز آمار ایران در صدد است که با اتصال کدملی به کدپستی و شناسه کسب و کار و املاک و مستقلات با سامانه هایی متصل شوند و بستری لازم برای آمارهای ثبتی مبنا را فراهم کنند .توسعه دولت الکترونیک میتواند به آمارهای ثبتی مبنا کمک شایانی بکند .

امینی با بیان اینکه باید فرهنگ آماری جامعه ما بالابرود تا پاسخ گویان اعتماد کنند، گفت: به موجب ماده ۷قانون مرکز اطلاعات ایران اطلاعات محرمانه می باشد و حق انتشار نداریم .فرهنگ آماری نیز با اشکال مختلف باید بالا رود و فرایند آن باید منظم و به روز منتشر شود .

وی با اشاره به اینکه نرخ تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی محسوب شده و از اساسی‌ترین وظایف و اهداف دولت‌ها، کنترل آن است، گفت: مقادیر این شاخص از بررسی مستمر تغییرات قیمت کالاها و خدمات در دوره‌های زمانی ماهانه و سالانه و در سطوح استان‌ها و کشور محاسبه می‌شود .

سرپرست معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه یکی از عمده ترین بحث هایی که مادر آن با چالش های آماری مواجه شده ایم بحث سواد آماری است، گفت: سواد آماری مقوله بسیار مهمی است که فقط مختص مرکز آمار و اطلاعات یا سازمان مدیریت برنامه ریزی نمیباشد بلکه تک تک آحاد مردم نیاز است که آموزش ببینند تا سواد آماری بالا برود.

امینی افزود: سواد آماری در حقیقت نگاه نقادانه به اعداد است به اینکه فقط به نرخ بیکاری توجه نشود به نرخ مشارکت اقتصادی نیز توجه شود .در کنار نرخ بیکاری و نرخ مشارکت به نرخ جمعیت غیرفعال نیز بیشتر توجه شود.

