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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۰۷

سرپرست معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان:

سواد آماری جامعه باید بالا برود

سواد آماری جامعه باید بالا برود

زنجان-سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: سواد آماری مقوله بسیار مهمی است و همه آحاد جامعه باید آموزش ها در این زمینه را ببیند تا سواد آماری بالا برود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج امینی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل ساختمان شماره ۲ استانداری زنجان، با بیان  اینکه فعالیت های مدیریت آمارو برنامه ریزی در یک جمله تولید آمارهای رسمی است، افزود: آماررسمی توسط دستگاه های اجرایی و به نوعی نظام وحاکمیت تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه تولید آمارهای ثبتی از دو طریق آمارهای ثبتی مبنا و آمارهایی که از طریق توسط سرشماری ها بدست می آوریم تولید می شود، ادامه داد: اغلب برای بررسی وضعیت اقتصادی کشورها از شاخص‌های اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ بیکاری استفاده می‌شود که این موارد نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، بررسی و احصا می‌شود.

امینی افزود: سواد آماری یک دارایی محسوب می شود یک سرمایه ملی است که باید همه شهروندان سواد آماری داشته باشند .

امینی خاطر نشان کرد: مرکز آمار ایران در صدد است که با اتصال کدملی به کدپستی و شناسه کسب و کار و املاک و مستقلات با سامانه هایی متصل شوند و بستری لازم برای آمارهای ثبتی مبنا را فراهم کنند .توسعه دولت الکترونیک میتواند به آمارهای ثبتی مبنا کمک شایانی بکند .

امینی با بیان اینکه  باید فرهنگ آماری جامعه ما بالابرود تا پاسخ گویان اعتماد کنند، گفت: به موجب ماده ۷قانون مرکز اطلاعات ایران اطلاعات محرمانه می باشد و حق انتشار نداریم .فرهنگ آماری نیز با اشکال مختلف باید بالا رود و فرایند آن باید منظم و به روز منتشر شود .

وی با اشاره به اینکه نرخ تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی محسوب شده و از اساسی‌ترین وظایف و اهداف دولت‌ها، کنترل آن است، گفت: مقادیر این شاخص از بررسی مستمر تغییرات قیمت کالاها و خدمات در دوره‌های زمانی ماهانه و سالانه و در سطوح استان‌ها و کشور محاسبه می‌شود .

سرپرست معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه یکی از عمده ترین بحث هایی که مادر آن با چالش های آماری مواجه شده ایم بحث سواد آماری است، گفت: سواد آماری مقوله بسیار مهمی است که فقط مختص مرکز آمار و اطلاعات یا سازمان مدیریت برنامه ریزی نمیباشد بلکه تک تک آحاد مردم نیاز است که آموزش ببینند تا سواد آماری بالا برود.

امینی افزود: سواد آماری در حقیقت نگاه نقادانه به اعداد است به اینکه فقط به نرخ بیکاری توجه نشود به نرخ مشارکت اقتصادی نیز توجه شود .در کنار نرخ بیکاری و نرخ مشارکت به نرخ جمعیت غیرفعال نیز بیشتر توجه شود.
 

کد مطلب 4440633

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