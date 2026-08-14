علیرضا اصغرزاده، مدیرکل بیمه سلامت استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تضمین تداوم پذیرش بیمه‌شدگان و تأمین دارو در صورت تأخیر در تأمین منابع مالی گفت: با وجود مشکلات اعتباری سال گذشته، تلاش بیمه سلامت این است که مسائل مالی موجب اختلال در روند خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان نشود.

وی افزود: سال ۱۴۰۴ از نظر مالی برای بسیاری از نهادهای دولتی سال سختی بود و اتفاقات مربوط به جنگ، هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها و سایر محدودیت‌های اقتصادی موجب شد بخشی از بودجه‌ها جابه‌جا شود.

وی اظهار داشت: بیمه سلامت نیز به‌عنوان یک نهاد دولتی از این شرایط تأثیر پذیرفت و تخصیص اعتبارات در موعد مقرر انجام نشد. بودجه‌ای که قرار بود از سوی سازمان برنامه و بودجه به سازمان بیمه سلامت در سطح کشور اختصاص پیدا کند، در آن مقطع به‌موقع پرداخت نشد.

مدیرکل بیمه سلامت استان البرز ادامه داد: به همین دلیل در سال ۱۴۰۴ نتوانستیم بخشی از مطالبات مؤسسات و مراکزی را که با بیمه سلامت قرارداد داشتند، پرداخت کنیم و در این زمینه شرمنده این مراکز شدیم.

پرداخت مطالبات سال ۱۴۰۵ طبق روال انجام می‌شود

اصغرزاده با بیان اینکه وضعیت اعتبارات سال ۱۴۰۵ متفاوت است، گفت: در سال جاری بودجه در موعد مقرر تخصیص پیدا می‌کند و ما نیز با دریافت اسناد، پرداخت مطالبات سال ۱۴۰۵ را انجام می‌دهیم.

وی تأکید کرد: امیدواریم مطالبات مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز در اولین فرصت و به‌محض اختصاص بودجه پرداخت شود.

مدیرکل بیمه سلامت البرز درباره احتمال تأثیر تأخیر پرداخت مطالبات بر همکاری مراکز درمانی و پذیرش بیمه‌شدگان بیان کرد: طبیعتاً مؤسساتی که از بیمه‌های پایه طلب دارند و خودشان نیز هزینه‌های مختلفی را پرداخت می‌کنند، نسبت به مطالباتشان پیگیر هستند و ما نیز به آنها حق می‌دهیم.

پیگیری مطالبات مراکز از مسیرهای قانونی

اصغرزاده با اشاره به پیگیری موضوع از سوی دستگاه‌های نظارتی افزود: مراکزی که نتوانسته بودند مطالبات خود را از بیمه‌های پایه دریافت کنند، موضوع را از مسیرهای مربوطه پیگیری کردند و در نهایت این مسئله به مراجع نظارتی و بازرسی نیز رسید.

وی خاطرنشان کرد: از همکاران بازرسی که موضوع را پیگیری می‌کنند تشکر می‌کنیم و بیمه سلامت نیز تلاش دارد در نخستین فرصت، با تأمین اعتبار، مطالبات مراکز و مؤسسات طرف قرارداد را پرداخت کند.

تلاش برای جلوگیری از اختلال در خدمت‌رسانی

مدیرکل بیمه سلامت استان البرز در پاسخ به دغدغه مطرح‌شده درباره احتمال کاهش پذیرش بیمه‌شدگان یا اختلال در تأمین دارو تصریح کرد: هدف ما این است که مشکلات مربوط به تخصیص اعتبارات و مطالبات، در نهایت به مردم و بیمه‌شدگان منتقل نشود و روند ارائه خدمات ادامه داشته باشد.

اصغرزاده گفت: در حال حاضر پرداخت‌های مربوط به سال ۱۴۰۵ در حال انجام است و موضوع مطالبات سال ۱۴۰۴ نیز تا زمان تأمین اعتبار در دستور پیگیری قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: تلاش مجموعه بیمه سلامت این است که با تأمین منابع و پرداخت مطالبات، شرایطی فراهم شود که مراکز طرف قرارداد بتوانند به ارائه خدمات خود ادامه دهند و بیمه‌شدگان در دریافت خدمات بیمه‌ای با مشکل مواجه نشوند.