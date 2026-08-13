به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، گفت: ساعت ۱۷:۳۷ امروز، حادثه فروکشکردن کف یک ساختمان در محدوده میدان بهارستان، کوچه اصناف، به سامانه آتشنشانی اعلام شد و سه ایستگاه آتشنشانی با امکانات کامل به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با توجه به وجود یک ایستگاه آتشنشانی در حوالی محل حادثه، نخستین گروه آتشنشانان حدود یک دقیقه بعد به محل رسیدند. بررسیها نشان داد این ساختمان سهطبقه به انبار نگهداری لوازم یدکی و کالاهای مختلف تبدیل شده بود و در طبقه منفی یک، کف بخشی از انبار به مساحت حدود ۱۰ تا ۱۲ مترمربع و عمق تقریبی چهار متر فروکش کرده است.
ملکی ادامه داد: در لحظات اولیه حادثه چهار نفر داخل انبار حضور داشتند که به داخل این گودال سقوط کردند. یک زن توانست در همان لحظات نخست از محل خارج شود و آتشنشانان نیز در دقایق اولیه موفق شدند یک جوان ۱۶ ساله و یک مرد میانسال را که دچار مصدومیت شده بودند، زنده از گودال خارج کنند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران گفت: نفر چهارم زیر اجناس، قفسهها و کالاهایی که به داخل گودال ریخته بود گرفتار شده بود. آتشنشانان با رعایت نکات ایمنی و احتیاط کامل، عملیات تخلیه اجناس را انجام دادند و پس از دسترسی به این فرد، او را نیز زنده از گودال خارج کردند.
وی با بیان اینکه هر چهار نفر این حادثه زنده نجات یافتند، افزود: مصدومان برای انجام معاینات و بررسیهای لازم تحویل عوامل اورژانس شدند. عملیات آتشنشانان نیز ساعت ۱۹:۱۰ به پایان رسید.
ملکی با هشدار درباره تغییر کاربری ساختمانها تأکید کرد: تغییر کاربری فضاهایی مانند پارکینگ یا زیرزمین باید با اخذ مجوزهای لازم انجام شود؛ چراکه انباشت حجم زیادی از کالا و اجناس میتواند فشار قابلتوجهی به سازه وارد کرده و موجب بروز حوادث شود.
وی همچنین توصیه کرد: اگر در ساختمانها از گذشته چاه، آبانبار یا گودالهایی وجود دارد، باید نسبت به پر کردن، ایمنسازی یا مقاومسازی آنها اقدام شود تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.
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