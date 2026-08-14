کسب ۷۸ مدال استانی وکشوری توسط ورزشکاران بهنمیر

مرتضی اسدپور در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع ۷۳ مدال استانی کسبشده، ۴۱ مدال توسط بانوان و ۳۲ مدال توسط آقایان به دست آمده است که نشاندهنده رشد و پیشرفت قابل توجه ورزش بانوان در بهنمیر است.
وی افزود: در پنج ماه نخست سال، ورزشکاران بهنمیر در رشتههای مختلفی همچون کونگفو، کاراته، تکواندو، وزنهبرداری، کشتی، بدنسازی، مویتای و کیکبوکسینگ موفق به کسب مدالهای استانی شدند و در سطح کشوری نیز ۵ مدال به دست آمد که ۲ مدال آن توسط ورزشکاران رشته وزنهبرداری و تعدادی نیز توسط ورزشکاران رشته قایقرانی دراگونبوت کسب شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان بهنمیر ادامه داد: در رقابتهای آسیایی که در کشور چین برگزار شد نیز علیرضا صحرایی در رشته کشتی ساحلی موفق به کسب مدال طلا شد که افتخار ارزشمندی برای ورزش بهنمیر و استان مازندران محسوب میشود.
قهرمانی تیمهای بهنمیر در هندبال و موفقیت در والیبال
اسدپور با اشاره به فعالیت رشتههای توپی در بهنمیر گفت: در پنج ماه نخست سال، رشتههای والیبال و هندبال فعالیت بسیار خوبی داشتند. تیم آیندهساز بهنمیر در مسابقات هندبال منطقه ۲ کشور عنوان قهرمانی را به دست آورد و در لیگ نونهالان استان نیز تیم بهنمیر موفق به کسب مقام نایبقهرمانی شد.
وی از زحمات نادری، رئیس هیئت هندبال و کادر فنی این تیم قدردانی کرد و افزود: آکادمی والیبال روشن بهنمیر نیز با مربیگری رامینزاده در مسابقات مینیوالیبال استان به مقام نایبقهرمانی دست یافت که این موفقیت حاصل تلاش مربیان و ورزشکاران این مجموعه است.
افزایش ۱۰ درصدی ورزشکاران سازمانیافته
رئیس اداره ورزش و جوانان بهنمیر با اشاره به افزایش تعداد ورزشکاران سازمانیافته گفت: تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ حدود یکهزار و ۸۰۰ ورزشکار سازمانیافته در بهنمیر ثبت شدهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.
وی همچنین از فعالیت حدود ۲۵ هیئت ورزشی در بهنمیر خبر داد و گفت: این هیئتها در رشتههای مختلف ورزشی مشغول فعالیت هستند و تلاش میکنیم با حمایت از آنها زمینه توسعه ورزش قهرمانی و همگانی را فراهم کنیم.
میزبانی بهنمیر از مسابقات کشوری و استانی
اسدپور با اشاره به ظرفیت بهنمیر در میزبانی رویدادهای ورزشی گفت: در پنج ماه نخست سال، یک مسابقه کشوری در رشته امامای با حضور حدود هفت تیم از استانهای مختلف کشور به میزبانی بهنمیر برگزار شد که این رقابتها به مدت پنج روز ادامه داشت.
وی افزود: همچنین بهنمیر میزبان پنج رویداد استانی در رشتههای مختلف از جمله هندبال، جودو و والیبال بود و اردوی تیم ملی قایقرانی نیز در این منطقه برگزار شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان بهنمیر ادامه داد: تیمهای منتخب استان در رشتههای جودو و هندبال نیز اردوهای آمادهسازی خود را در بهنمیر برگزار کردند و این موضوع نشاندهنده ظرفیت مناسب شهرستان برای میزبانی اردوها و مسابقات ورزشی است.
اسدپور همچنین از برگزاری نخستین دوره کلاس مربیگری درجه سه هندبال بانوان سراسر استان در بهنمیر خبر داد و گفت: این دوره با میزبانی بهنمیر برگزار خواهد شد و فرصت مناسبی برای ارتقای سطح علمی و فنی مربیان هندبال بانوان استان است.
اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی در کنار فعالیتهای ورزشی
وی در ادامه با اشاره به فعالیتهای فرهنگی اداره ورزش و جوانان بهنمیر در پنج ماه نخست سال گفت: با همکاری هیئتهای ورزشی و نهادهای مختلف، برنامههای فرهنگی متعددی در این مدت اجرا شد.
اسدپور افزود: در ماه مبارک رمضان و پس از ابلاغ اداره کل ورزش و جوانان استان، جلسه قرارگاه جنگ رمضان با حضور هیئتهای ورزشی و مربیان برگزار و پس از آن، موکب اختصاصی ورزشکاران به مدت دو روز برپا شد که با استقبال خوبی از سوی مردم و ورزشکاران همراه بود.
وی ادامه داد: همچنین دو اجتماع ورزشکاران در میدان شهدای بهنمیر و مصلی برگزار شد و برنامههای فرهنگی و مذهبی با حضور جامعه ورزش اجرا شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان بهنمیر همچنین با اشاره به برنامههای برگزارشده در سالگرد شهادت شهید محسن حسیننیا، از شهدای ورزشکار و تکواندوکار منطقه، گفت: در سالگرد این شهید والامقام، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی از خانواده شهید تقدیر شد و جامعه ورزش با حضور بر سر مزار این شهید، یاد و خاطره وی را گرامی داشت.
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