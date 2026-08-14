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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۶

گاز مناطقی از بویراحمد شنبه به صورت موقت قطع می‌شود

گاز مناطقی از بویراحمد شنبه به صورت موقت قطع می‌شود

یاسوج- مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از قطع موقت گاز برخی مناطق شهرستان بویراحمد در روز شنبه ۲۴ مردادماه خبر داد.

حمید طالبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌منظور اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز برخی مناطق شهرستان بویراحمد روز شنبه مورخ ۲۴ مرداد قطع می شود.

وی با بیان اینکه گاز مناطق اکبرآباد، میدان آریوبرزن، جاده نقاره‌خانه، امیرکبیر ۴ تا ۱۷، منازل فرمانداری و پریکدان از ساعت ۸ صبح روز شنبه به مدت ۱۰ ساعت قطع می‌شود، افزود: این عملیات در صورت مساعد بودن شرایط جوی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از مشترکان این مناطق خواست تمهیدات لازم را برای مدت زمان قطعی گاز در نظر بگیرند.

کد مطلب 6916019

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