جلوگیری از صادرات آب مورد نیاز به دیگر مناطق در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبویان پور ظهر چهارشنبه در جلسه هماندیشی مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان اصفهان با موضوع تشریح طرحهای هفتگانه احیای حوضه آبریز زاینده رود با اشاره به اینکه طرح احیای زاینده رود، نجات گاوخونی و بقای اصفهان در شرکت آب منطقه ای استان در حال اجراست، اظهار کرد: این طرح با لوله گذاری ۱۲۶ کیلومتری از چمآسمان تا نکوآباد با ۷۹ دهانه و بند است که هزینه نهایی خرید و اجرای ملزومات این پروژه سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال شده است.
وی با بیان این که ساماندهی حوضه آبریز زاینده رود از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: توسعه اراضی در بالادست استان اصفهان تأثیر زیادی در خشک سالی داشته و نیازمند تأمین منابع آبی جدید برای اصفهان هستیم که مدیریت مصرف بهینه آب را نیز باید در این زمینه در نظر بگیریم.
مشاور طرح هفتگانه احیای حوضه آبریز زاینده رود ادامه داد: انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان با توجه به پیشرفت تکنولوژی در شیرین سازی آب شور در جهان ظرفیت تولید آب شیرین در خاورمیانه بسیار بالاست و از نظر اقتصادی نیز به صرفه است.
مطالبه گری بحق کشاورزان از زایندهرود به درستی صورت نگرفته است
وی با اشاره به راهکارهای برون رفت از خشک سالی در اصفهان گفت: تنظیم سطح کشت متناسب با پروانه بهرهبرداری چاه، جلوگیری از حفر چاههای غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز و تصفیه مصنوعی آبخوانها از جمله مواردی است که اصفهان را از خشکسالی نجات می دهد.
نبویان با اشاره به استفاده از آب مجازی گفت: بسیاری از کشورها محصولات کشاورزی آب بر که همان آب مجازی است را به کشور خود وارد میکنند و این امر در صرفهجویی آب بسیار مؤثر است و ما باید از صادرات آب قابل استفاده به دیگر مناطق جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه مطالبه گری به حق کشاورزان از زایندهرود به درستی صورت نگرفته است، گفت: اصفهان براساس طومار شیخ بهایی دارای حقآبه است و باید این حقآبه به کشاورزان اصفهانی تحویل داده شود.
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