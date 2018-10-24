۲۰ مبلغ فرهنگی به راهپیمایان جاماندگان اربعین مشاوره می دهند

حجت الاسلام علی کنگرلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجتماع عظیم زائران پیاده روی اربعین بهترین فرصت برای بیان هدف قیام امام حسین(ع) مبنی بر حفظ اسلام و حاکمیت دین در جامعه است و مبلغین دینی از همین امکان استفاده می کنند و به زائرین اربعین مشاوره های مذهبی ارائه می کنند.

کنگرلو در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط کنونی که دشمنان بیش از پیش اقدامات خود را علیه دین و انقلاب گسترده کرده اند افزود: ما نیز باید تقویت بصیرت زائران حسینی را ضرورت بدانیم لذا اربعین بهترین فرصت برای فعالیت های تبلیغی، دینی و فرهنگی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه ۲۰ ایستگاه توسط اداره تبلیغات ری در روز اربعین حسینی (ع) راه اندازی می شود، یادآور شد: مبلغان فرهنگی با استقرار در این ایستگاه ها در کنار زائران خواهند بود و به آنها مشاوره خواهند داد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی ری با اشاره به اینکه همه زائرین اربعین می توانند از این خدمات مذهبی بهره مند شوند گفت: با توجه به این همایش بزرگ انسانی که یک خودنمایی و نشان دادن وحدت و انسجام میان شیعیان به جهانیان است تبلیغات اسلامی در نظر دارد زائرین با بصیرت و شناخت و درک کامل به این مراسم بپردازند و در خلال برگزاری این مراسم در صورت مواجه شدن با هر گونه شبهه و یا سوال از کارشناسان و مشاورین مذهبی بهره مند شوند.



