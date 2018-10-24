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۲ آبان ۱۳۹۷، ۲۰:۴۴

سرمربی تیم پیکان تهران:

تعطیلی لیگ اتفاق راحتی نیست/کیفیت بهتر لیگ جاری نسبت به سال گذشته

تعطیلی لیگ اتفاق راحتی نیست/کیفیت بهتر لیگ جاری نسبت به سال گذشته

اصفهان - سرمربی تیم پیکان تهران گفت: سرمربی تیم پیکان تهران گفت: تعطیلی لیگ اتفاق راحتی نیست که با وقفه‌ای روبه‌رو باشیم و نتوانیم اردویی برگزار کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پیش از بازی تیم خود مقابل تیم ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به این دیدار اظهار داشت: حدود یک ماه است که به میدان نرفته‌ایم اما تلاش‌هایی را برای نگه داشتن حس مسابقه در بازیکنان انجام داده‌ایم و فکر می‌کنم بازی خوب و باکیفیتی را مقابل ذوب‌آهن شاهد باشیم.

وی افزود: تعطیلی لیگ اتفاق راحتی نیست که با وقفه‌ای روبه‌رو باشیم و نتوانیم اردویی برگزار کنیم، این در حالی است که وقتی می‌بینیم اتفاقاتی خوبی نظیر بازی نکردن ما مقابل پرسپولیس و راهیابی آن تیم به فینال رخ داده است، مشکلی وجود ندارد.

سرمربی تیم پیکان تهران درباره کیفیت لیگ جاری بیان کرد: لیگ سال جاری نسبت به سال گذشته با کیفیت‌تر شده است و رفتن تیم پرسپولیس با وجود محدودیت‌ها به آسیا مصداق خوبی برای اثبات کیفیت لیگ است.

وی ادامه داد: شرایط تیم ذوب‌آهن به خصوص بازی هفته گذشته آن مقابل سپیدرود رشت را بررسی کرده‌ایم، این تیم فعال بوده و امیدوارم مانند این بازی، بازی خوبی را شاهد باشیم.

جلالی پیرامون تعطیلی برنامه نود تصریح کرد: این برنامه مخاطبان زیادی دارد، هرچند دلخوری‌هایی از این برنامه به دل داریم ولی در کل کمک‌های زیادی به فوتبال کرده است.

کد مطلب 4440862

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