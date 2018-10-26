به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در اولین ال‌کلاسیکو فصل بعدازظهر روز یکشنبه در نیوکمپ به مصاف بارسلونا خواهد رفت. این در حالی است که تیم لوپتگی اوضاع خوبی ندارد و در ۶ بازی اخیر ۴ بار شکست خورده است. این شرایط در نگاه اول نگران‌ کننده است، اما آمار نشان داده رئال مادرید در شرایط بحرانی هم در نیوکمپ خوب کار می‌کند.

در واقع آخرین بار در فصل ۱۵-۲۰۱۴ و دوران مربی‌گری کارلو آنچلوتی بوده که رئال مادرید مقابل بارسا و در نیوکمپ شکست خورده و بعد از آن دو برد و یک مساوی به دست آورده است.

ال‌کلاسیکو دیداری است که همیشه در آن رئال مادرید تغییر می‌کند. شروع این موضوع در زمان کاپلو بود. در فصل ۷-۲۰۰۶ رئال در حالی به نیوکمپ رفت که ۲ امتیاز از بارسا کمتر داشت و بعد از این که توسط بایرن از لیگ قهرمانان حذف شده بود نیاز به یک برد داشت. رومان کالدرون، رئیس وقت رئال، ویسنته دل بوسکه را آماده کرده بود تا او را جانشین کاپلو کند، اما رئال مادرید به تساوی ۳-۳ دست پیدا کرد. آن هم در حالی که لیونل مسی در دقیقه ۹۰ گل مساوی تیمش را زد تا آبی و اناری‌ها بدون امتیاز خانه‌ را ترک نکنند.

در زمانی که ژوزه مورینیو سرمربی رئال مادرید بود، چندین سال بعد از زمان کاپلو، این تیم توانست ۲ بر یک بارسلونا که یکی از بهترین بارسلوناهای تاریخ بود را شکست دهد. گل برتری را هم کریستیانو رونالدو زد. این برد نه تنها به روند بردهای پیاپی بارسلونا پایان داد، بلکه زمینه یک برد دیگر را هم فراهم کرد.

یک سال بعد وقتی رئال ۸ امتیاز از حریف عقب بود و انتظار می‌رفت سفیدپوشان روز سختی را تجربه کنند، این تیم به تساوی ۲-۲ دست پیدا کرد.

در فصل ۱۶-۲۰۱۵ هم زمانی که زیدان جانشین بنیتس شده بود و تیمش ۱۰ امتیاز از بارسا عقب بود، این تیم توانست در ال‌کلاسیکو عملکرد خوبی ارائه دهد. گل گرت بیل به اشتباه پذیرفته نشد، پیکه برای بارسا گل زد، در ادامه کریم بنزما و رونالدو برای رئال گل زدند و زمینه برد تیم را فراهم کردند.

این بار هم یکی از زمان‌هایی است که رئال وضعیتی بحرانی دارد و هواداران تیم برای این بازی نگران هستند، اما باید دید مثل بیشتر اوقات این تیم می‌تواند هواداران خود و حریف را سورپرایز کند و نتیجه‌ای قابل قبول کسب کند یا نه.