  1. استانها
  2. خوزستان
۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

ببینید

شور حسینی در مرز شلمچه

شلمچه - مرز شلمچه این روزها با حضور زائران کشورهای خارجی حال و هوای اربعین به خود گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرز شلمچه یکی از مرزهای سه گانه کشور در عبور زائران برای سفر به عراق و شرکت در همایش بزرگ اربعین حسینی است.

حضور زائران از استان‌های مختلف ایران و کشورهای مختلف رنگ و بوی خاصی به این نقطه صفر مرزی بخشیده است.

فیلم: هادی آبیار 

کد خبر 4441728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

