همایش تقدیر از مولفان و نویسندگان استان سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نورعلی غلامحسین نیا سماکوش صبح شنبه در نشست هماهنگی برگزاری نخستین همایش تقدیر از مولفان و نویسندگان دستگاه‌های اجرایی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با بیان اینکه این همایش روز بیست و سوم آبانماه برگزار خواهد شد، تاکید کرد: سالن استاد فرهنگ شکوهی کتابخانه مرکزی سمنان میزبان این همایش خواهد بود.

وی از حضور نویسندگان، مولفان، ناشران، دستگاه های اجرایی و مسئولان استان سمنان در همایش خبر داد و افزود: تقدیر از مولفان و نویسندگان دستگاه‌های اجرایی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی هدف اصلی این همایش است تا علاوه بر معرفی آثار تولیدی در استان، از فعالان این حوزه قدردانی شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با بیان اینکه برگزاری همایش هایی از این دست اثر گذاری فعالیت های فرهنگی در توسعه کتابخوانی را به دنبال دارد، تاکید کرد: حمایت از نویسندگان و تولید کنندگان در حوزه فرهنگی یک ضرورت است که می تواند در زمره محورهای چنین همایش هایی باشد.

سماکوش از برگزاری نمایشگاه کتاب در حاشیه همایش تقدیر از فعالان حوزه نشر و نویسندگی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: گام نهادن در مسیر ترویج کتاب و کتابخوانی، رسالتی اثرگذار و ریشه ای و کمک مستقیم به فرهنگ جامعه است.