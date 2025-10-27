به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی در مسیر برگزاری هفته کتاب یک ضرورت است که باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه کتاب در شهرستان بوشهر پس از هشت سال وقفه، اضافه کرد: هفته کتاب و کتابخوانی فرصتی ارزشمند برای پاسداشت اندیشه، قلم و تلاش نویسندگان و ناشران است، این هفته باید با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی به نمادی از هم‌افزایی فرهنگی در شهرستان بوشهر تبدیل شود.

فرماندار بوشهر با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه افزود: نمایشگاه کتاب امسال باید با اطلاع‌رسانی گسترده در سطح شهر و روستا برگزار شود و زمینه حضور تمام گروه‌های سنی، به‌ویژه دانش‌آموزان خانواده‌ها و جوانان فراهم گردد. در این راستا شهرداری و بخشداری‌ها مکلفند با هماهنگی لازم حمل‌ونقل عمومی را برای تسهیل حضور بازدیدکنندگان خصوصاً در مناطق روستایی پیش‌بینی کنند.

گسترش فرهنگ کتابخوانی

وی با اشاره به نقش محوری نهادهای فرهنگی و آموزشی در گسترش فرهنگ کتابخوانی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های حوزه هنری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان بوشهر ضروری است تا برنامه‌های هفته کتاب در گستره‌ای وسیع‌تر و با مشارکت فعال ناشران و نویسندگان برگزار شود. این رویداد باید در مرکزی‌ترین نقطه شهر و با محوریت دسترسی عموم مردم اجرا شود.

مظفری با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی در مسیر برگزاری هفته کتاب تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظفند با تعامل و همکاری مؤثر اجرای برنامه‌های شاخص فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی را در دستور کار قرار دهند. برنامه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که عموم مردم به‌ویژه در مناطق روستایی امکان بهره‌مندی از آن را داشته باشند.

ارتقای نشاط اجتماعی

وی با اشاره به سیاست‌های فرهنگی دولت وفاق ملی و در راستای اجرای تأکیدات استاندار، توسعه فعالیت‌های فرهنگی را از اولویت‌های اساسی دانست و اظهار داشت: با حمایت‌های هدفمند دولت چهاردهم و هدایت‌های راهبردی استاندار بوشهر، طی نیمه نخست سال جاری، شاخص‌های فرهنگی در حوزه‌های فرهنگ و هنر، ارتقای نشاط اجتماعی با رشد چشمگیری همراه بوده است و این روند نشانگر عزم جدی مجموعه مدیریتی استان بوشهر در تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و تحقق عدالت فرهنگی در مناطق شهری و روستایی است.

فرماندار بوشهر از رونمایی آثار جدید و فراهم‌سازی شرایط حضور و اسکان نویسندگان و ناشران برجسته ملی در نمایشگاه خبر داد و افزود: نمایشگاه کتاب بوشهر پس از هشت سال وقفه، باید به رویدادی ماندگار و در شأن مردم فرهنگ‌دوست این دیار تبدیل شود، رویدادی که بار دیگر چراغ ترویج اندیشه، آگاهی و مطالعه را در بوشهر روشن می‌کند.

گفتنی است در این نشست نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن ارائه گزارش عملکرد خود در حوزه ترویج فرهنگ مطالعه، نسبت به تدوین برنامه‌های اجرایی و فرهنگی ویژه هفته کتاب در سطح شهرستان اقدام کردند.