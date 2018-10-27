به گزارش خبرنگار مهر، علی خاکسار بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی دو سال اخیر اتفاقات خوب گردشگری در حال رخ دادن در همدان است، افزود: طی دو سال گذشته همدان میزبان رویدادهای بین‌المللی بوده و جامعه مخاطبان بیشتری نیز به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه میزبانی این رویدادها چهره دیگری از همدان را به جامعه جهانی و خارج از ایران انعکاس داد، افزود: امیدواریم با هم‌افزایی و همدلی ظرفیت‌ها را تلفیق کنیم و شاهد برگزاری برنامه‌های بزرگ باشیم.

معاون گردشگری میراث فرهنگی همدان بیان کرد: با توجه به تجاربی که در برگزاری رویدادها کسب شده نخستین اقدام در دبیرخانه اجلاس جهانی گردشگری، ساختار اجرایی بود که بر این اساس کمیته‌ها مشخص و فعال شده اند و در تکاپو برای به ثمر رساندن نتایج کار هستند.

وی گفت: تلاش شده تا تشکل‌های حرفه‌ای ملی، روسا و اعضای هیئت مدیره تاسیسات گردشگری در برنامه های پیش بینی شده حضور یابند.

خاکسار با بیان اینکه روسای اتاق‌های بازرگانی ایران نیز در اجلاس جهانی گردشگری که به میزبانی همدان برگزار می شود، حاضر خواهند شد، افزود: اجلاس جهانی گردشگری بزرگترین رویداد گردشگری در ایران است.

وی بیان کرد: انعکاس اخبار این رویداد تأثیرگذار ظرفیت‌های گردشگری استان همدان را معرفی می‌کند.