به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در نشست ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان گردشگری را حوزه ای بسیار مهم و دارای ظرفیت ها و استعدادهای فراوان در هرمزگان دانست و بیان داشت: باید برنامه ای اساسی برای تحول گردشگری در هرمزگان طراحی شود به شکلی که هموطنان از تمامی مناطق کشور به این استان سفر کنند.

وی ادامه داد: هرمزگان به قدری ظرفیت در حوزه گردشگری دارد که می تواند قطب گردشگری ایران باشد و همه مدیران وظیفه دارند به شکوفایی استعدادهای این بخش کمک کنند.

استاندار هرمزگان افزود: فرمانداران و شهرداران سراسر هرمزگان به ویژه در نیمه دوم سال باید به طور ویژه در بخش گردشگری فعال شوند و برنامه مناسبی برای تبلیغ جاذبه های گردشگری، آماده سازی اماکن تفریحی و گردشگری و پذیرایی از گردشگران داشته باشند.

همتی با اشاره به زیبایی های جزایر هرمزگان به ویژه جزایر لارک و هرمز، تصریح کرد: باید سریعا برنامه ای جهت زیباسازی سواحل این جزایر ارائه و اجرایی شود تا وضعیت این جزایر در سال جاری برای حضور گردشگران بهتر از گذشته باشد.

وی خواستار پیگیری جهت تسریع در راه اندازی سه شناور تفریحی در هرمزگان شد و بیان داشت: برای قایق های شخصی و جت اسکی هم باید مجوزهای لازم صادر شود تا از این ظرفیت نیز برای توسعه گردشگری دریایی استفاده شود.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: برای تبلیغ ظرفیت های گردشگری استان هرمزگان از توانمندهای شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه اینترنت و فضای مجازی استفاده شود.

همتی تاکید کرد: سیما و فضای استان هرمزگان باید آماده جذب و پذیرش گردشگر باشد و همه باید به این سمت پیش برویم.