۶.۹ درصد مردم بیمه نیستند/پول ندهیم زیرمیزی می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی، در آئین نکوداشت روز ملی بیمه سلامت که صبح یکشنبه برگزار شد، افزود: دانشگاه ها و مراکز دولتی بیشترین تعاملات را در این دوره با سازمان بیمه سلامت داشته اند و معمولاً اگر حق هم با دانشگاه ها باشد ما باز هم طرف بیمه سلامت را می گیریم.

وی گفت: دولت و مجلس باید به بخش سلامت توجه ویژه ای داشته باشند و ملتی که گرفتار بیماری باشد و هزینه تامین آن را نداشته باشد، خوشبخت نیست و در این صورت دولت و حاکمیت هم خوب نیستند. امروزه دولتی خوب است که در کنار امنیت، به سلامت و آموزش مردم نیز بها دهد.

هاشمی اظهارداشت: در سال ۱۳۰۹ اولین بیمه درمانی در کشور شکل گرفت و ما ۹۰ سال فرصت داشتیم بیمه درمانی خوب و کارآمد و درستی را ایجاد کنیم. در حالی که این اتفاق رخ نداد و اینگونه نشد و به رغم اینکه ۲۳ سال قبل سازمان بیمه خدمات درمانی به وجود آمد، ولی باز هم یکی از ضعیف ترین بخش ها از نظر توجه همین بخش بوده است.

وی گفت: با گذشت ۵ سال از اجرایی شدن طرح تحول سلامت، باز هم مشکلاتی وجود دارد و بعضی ها قصد دارند ما را تخریب کنند.

هاشمی به تصمیم مجلس اشاره کرد و افزود: مجلس تصمیم گرفت بیمه سلامت تحت پوشش وزارت بهداشت قرار گیرد که از نظر بنده مهم نیست این بیمه کجا باشد و باید زیر نظر رئیس جمهور باشد. رفاه اجتماعی باید مهمترین دغدغه عالی ترین مقام مسئول کشور باشد.

وزیر بهداشت گفت: طرح تحول سلامت طی این مدت کارنامه قابل قبولی دارد و زیرساخت هایی ایجاد شده است که اگر حمایت شود، به جایگاه رفیع می رسد. ما باید در این راه از تجربیات کشورهای دیگر نیز استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات موجود پراکندگی بیمه ها در کشور است، ادامه داد: ۴۵ درصد از بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سلامت، ۴۸ درصد تامین اجتماعی، یک درصد امداد، ۵۸ درصد نیز تحت پوشش نیروهای مسلح هستند در حالی که باید همه بیمه ها در یکجا جمع شوند چه از لحاظ اعتباری و چه از نظر مقررات و سیاست ها.

هاشمی تاکید کرد: در حال حاضر ۶.۹ درصد از افراد جامعه نیز تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و به رغم اینکه ۱۰ میلیون نفر بیمه رایگان هستند، اما باز هم افراد فاقد بیمه داریم و از سوی دیگر ۸.۲ درصد نیز همپوشانی وجود دارد.

وزیر بهداشت گفت: قانون را به طور کامل اجرایی نکرده ایم و باید بیمه ها را در یک جا تجمیع و سیاست های آن را یکپارچه کنیم.

وی گفت: طرح تحول سلامت مهمترین طرح دولت بود که مخالفان از دید رقیب نگاه کردند و نه منافع ملی.

هاشمی تاکید کرد: با این طرح، پرداختی از جیب مردم از بیش از ۶۰ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافته است در حالی که برای یک درصد آن باید بسیار پول هزینه می کردیم اما مگر دولت چقدر خرج کرده برای این کاهش و بعد اجتماعی آن بیشتر اهمیت دارد و هرچه ما سرمایه اجتماعی ایجاد کردیم، عده ای از سمت دیگر آن را نابود کردند.

وزیر بهداشت اظهارداشت: اجرایی شدن طرح تحول سلامت مستلزم پرداخت پول است و این پول حساب و کتاب دارد و بازرسی ها و دستگاه های مختلف نظارتی به این امر نظارت کافی را دارند.

وی با اشاره به اینکه رسالت بیمه این است که مانع از دسترسی مردم به خدمات به دلیل منابع نشود و اجازه ندهد مردم به این دلیل فقیرتر شوند، گفت: به نظر می رسد بیمه های تکمیلی نیز که در حال حاضر ۲۸ شرکت هستند، جایگاه درستی ندارند.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۳۳ خدمت تحت پوشش بیمه نیستند، گفت: از ۱۲۳ خدمت نیز فقط ۲۶ خدمت تحت پوشش بیمه هستند که در بخشی مانند دندانپزشکی سهم مردم از جیب ۲۵ درصد است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر با اجرای طرح تحول سلامت به متوسط جهانی نزدیک می شویم و فقط باید بیمه تکمیلی در کشور اصلاح شود و بیمه سلامت را نیز باید برای افراد نیازمند داشته باشیم چرا که افرادی که توانایی پرداخت حق بیمه خود را دارند باید این کار را انجام دهند.

وی گفت: عدم اجرای قانون مهمترین مشکل سازمان بیمه سلامت است و بایستی صندوق های بیمه ای یکی باشند و حداقل اگر این اراده را نداریم، باید سیاست ها را یکی کنیم.

وزیر بهداشت گفت: بیمه ها باید در بیمه سلامت و صندوق واحدی یکپارچه شوند و بتوانیم با اعمال ضرورت و مدیریت، خرید خدمت داشته باشیم به طوری که اگر کسی ۱۰ ماه بدهی دارد از کجا می تواند خرید خدمت کند و رضایتمندی بیمه شدگان را همراه داشته باشد و این موضوع اول از همه اراده مجلس و دولت را می طلبد. اعتباری از یارانه ها به ما اختصاص پیدا می کند اما دیر این اعتبار را می دهند و در کشور ما تصمیم گیری می کنند اما این پروسه بسیار طولانی است.

وی گفت: تجمیع منابع سازمان های بیمه گر، بکارگیری منابع پایدار و... از جمله موضوعاتی است که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه مشکل منابع و مصارف برای یک بار باید حل شود گفت: اگر نمی خواهیم منابع کافی اختصاص دهیم وظایف را کم کنیم.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: ۸۵ درصد تحت پوشش بیمه رایگان هستند که این افراد حدود ۴ میلیون نفر می شوند و کاش به جای یارانه نقدی مشکل سلامت مردم یک بار برای همیشه حل شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر که مواد پتروشیمی حدود ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده (اقلامی که ما مصرف می کنیم) کاغذ، فولاد، چاپ و غیره نیز با افزایش روبرو بوده است گفت: ۱۳۰۰ میلیارد فقط از افزایش های قبلی و تورم در دانشگاه های دولتی کسری داریم و اگر هزینه نکنیم، کم فروشی، تقلب و با کاهش کیفیت روبرو خواهیم شد و این وضعیت در بخش خصوصی بسیار بدتر است.

وی گفت: قیمت خدمات درمانی را اول سال ثابت کردیم در حالی که آن موقع نرخ تورم تک رقمی بود و امروز شرایط فرق کرده است و در صورتی که نتوانیم به این وضعیت رسیدگی کنیم و اعتبارات لازم را پرداخت کنیم، خدمت ارائه نخواهد شد و یا اینکه خدمات قفل می شود و اینگونه است که ما عده ای را به تقلب و زیرمیزی وادار می کنیم و می گوییم اخلاق ندارند، در حالی که ما اخلاق نداریم و باید حق آنها را حساب کرده و پرداخت کنیم.

وزیر بهداشت به ۵۰۰ میلیون دلار اشاره کرد و اظهارداشت: این موضوع هنوز ابلاغ نشده و باید پیگیری شود که به حوزه بیمه وارد شود.