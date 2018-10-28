به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری صبح یکشنبه در شورای اداری لرستان در سخنانی با بیان اینکه شعار محیط زیست است که محیط زیست ارث پدری نیست و امانت نسل های بعد است، گفت: مردم کره زمین امانت داران خوبی نیستتد و مصرف بیش از حد و توسعه نامتوارن موجب شده امانت نسل های بعد قربانی شود.

محیط زیست کشور ما پتانسیل تخریب بیشتر را ندارد

وی با اشاره به اینکه پیامدهای این امر در ایران به عنوان اولین کشور است و بیشترین تاثیر تخریب زیست محیطی در ایران وجود دارد، گفت: محیط زیست کشور ما پتانسیل تخریب بیشتر را ندارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه به تدریج گران شدن نفت، ورود تکنولوژی و عدم فرهنگ استفاده از آن ایران را جز کشورهای پیشرفته تخریب محیط زیست قرار داده است، گفت: محیط زیست را به ارزانی از دست داده ایم.

فتحی بیرانوند باید تجدید نظر کند و اولین جلسه خود را با تشکل ها فردا صبح برگزار کند

کلانتری با تاکید بر اینکه متاسفم که مدیرکل محیط زیست لرستان در این چند سال جلسه ای با تشکل ها نداشته است چرا که شعار ما داشتن ۸۰ میلیون محیط بان است، افزود: فتحی بیرانوند باید تجدید نظر کند و اولین جلسه خود را با تشکل ها فردا صبح برگزار کند.

وی با تاکید بر لزوم داشتن رهبری محیط زیستی در لرستان عنوان کرد: ما خودمان را سرباز خوبی برای اهداف مقام معظم رهبری نمی دانیم و در حد انتظارات ایشان عمل نکرده ایم. مخالفت با تعهدات برای حفظ محیط زیست در تضاد با قوانین برنامه ششم و دستورات رهبری است

کلانتری با بیان اینکه ما کم بازده ترین کشور دنیا در استفاده از آب و انرژی هستیم، اظهار داشت: مخالفت با تعهدات برای حفظ محیط زیست در تضاد با قوانین برنامه ششم و دستورات رهبری است و جزو ۱۴ کشوری هستیم که کنوانسیون پاریس را تصویب نکردیم و اولین قربانی جهان در مقابل تغییر اقلیم هستیم.

وی با اشاره با افزایش یک و نیم درجه ای دما در کشور گفت: ما اگر خودمان را مقید به فرمان رهبری بدانیم باید شدت انرژی خود را سه برابر کاهش دهیم و این یعنی تغییر مصرف انرژی در حوزه صنعت کشور است.

اثری از تالاب ها در کشور نیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه تالاب ها در کشور ما خشکیده شده اند، ادامه داد: اثری از تالاب ها وجود ندارد چرا که تن به اجرای کنوانسیون پاریس ندادیم.

کلانتری با بیان اینکه میزان آب های تجدید پذیر ما در سال زراعی گذشته ۷۷ میلیارد متر مکعب بوده و مصرف آب ما ۹۵ میلیارد متر مکعب است، گفت: ما اصلاح ساختاز زیربنایی در حوزه محیط زیست داریم و سه هزار محیط بان تنها نمی توانند این کار را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان سیاست گذار و تشکل باید فرهنگسازی کنیم که محیط زیست ما در تدوین قوانین کلان اصلاح شود، افزود: ما دوستداران محیط زیست باید زنجیرهای خود را پاره کنیم و خواسته های خود را بسط بدهیم.

وظیفه من است که وضعیت را اصلاح کنم اما بدون مردم و تغییر تفکر در قانون گذاران و سیاست گذاران هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه خیلی از سیاست های ما باید تغییر کند، بهره وری انرژی ما به شدت پایین است، گفت: وظیفه من است که وضعیت را اصلاح کنم اما بدون مردم و تغییر تفکر در قانون گذاران و سیاست گذاران هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم.

کلانتری با اشاره به مصرف بالای ۱۰۰ درصدی آب تجدید پذیر کشور گفت: دستور رهبری کاهش مصرف انرژی است، صنایع و نیروگاه های ما باید دگرگون شوند.

وی با تاکید بر اینکه قانون گذاران ما در پشت درهای بسته نباید قانون گذاری کنند، گفت: توسعه پایدار باید مورد توجه قرار گیرد و محیط زیست یکی از شروط توسعه پایدار است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تاکید بر اینکه استراتژی ما توسعه پایدار و خواسته های رهبری است، گفت: ۱۰۰ درصد اختیارات را به محیط زیست استان ها واگذار کرده ایم.

کلانتری با بیان اینکه محیط زیست را عمومی نکرده ایم، یادآور شد: ۱۷ درصد خاک هر کشوری باید دست نخورده باقی بماند و حفظ شود.