جابجایی ۸ دستگاه گنتری کرین ابرسازه ۱۷۵۰ تنی در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا الهیار اظهارداشت: پس از ورود ۱۲ دستگاه گنتری کرین جدید به بندر شهید رجایی، هم اکنون مونتاژ آنها در مرحله پایانی کار قرار دارد و مدنظر است که این تجهیزات در یال های جنوبی و غربی ترمینال دوم کانتینری بندر شهید رجایی مستقر شود.

وی افزود: علاوه بر این، یک کار دیگر هم توسط معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان در دستور کار قرار گرفت؛ هشت دستگاه گنتری کرین (جرثقیل کانتینری کشتی به ساحل) که ۱۰ سال پیش در یال جنوبی ترمینال استفاده شده بود، قرار شد به یال شرقی منتقل شود تا از ظرفیت های این بخش نیز به نحو احسن استفاده شود.

الهیار تصریح کرد: بر همین اساس، کار مهندسی دقیق، مبتنی بر تجربیات جهانی اتفاق افتاد که به شکل کار تیمی و با تلاش شبانه روزی متخصصان داخلی تحت نظارت دقیق مدیرکل و معاونت فنی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و اداره کل تامین و مهندسی تجهیزات سازمان صورت گرفت و مجموعه ها و کارشناسان خارجی در این زمینه همکاری داشتند.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به فرآیند حساس و دقیق جابجایی این گنتری کرین ها، گفت: این ابرسازه های فوق سنگین هر یک با وزن بیش از ۱۷۵۰ تن در زمان خاص که حتی بسته به شرایط جوی و جزر و مدی بعضی مواقع در نیمه های شب اتفاق می افتاد، از ساحل به روی کشتی منتقل و در ادامه نیز با شرایط بسیار خاص و با دقت و ریسک هوشمندانه مبتنی بر محاسبات دقیق مهندسی به یال شرقی منتقل و تخلیه شد.

وی اضافه کرد: با انتقال این جرثقیل ها به یال شرقی، عملا امکان بهره برداری از این بخش مهیا خواهد شد و ترمینال دو کانتینری با ورود تجهیزات جدید و جابجایی جرثقیل های قبلی به صورت کامل عملیاتی خواهد شد. بر اساس قراردادهایی که بین سازمان بنادر و شرکت های بخش خصوصی اپراتور منعقد شده، به زودی شاهد بهره برداری کامل از ترمینال دو کانتینری بندر خواهیم بود.

به گفته الهیار، مقدمات این عملیات و انجام محاسبات مربوط به روش های انجام کار از شش ماه پیش کلید خورد و در دوره زمانی کمتر از دوماه اخیر نیز عملیات جابجایی جرثقیل ها طی یک کار شبانه روزی فشرده آغاز شد.

عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این سوال که چرا مسیر دریا به عنوان گزینه غایی و نهایی برای جابجایی گنتری کرین ها انتخاب شد، خاطرنشان کرد: آنالیز موضوعات فنی و اقتصادی و محاسبات مهندسی ما را به این جمع بندی رساند که انتقال جرثقیل ها از طریق دریا به جای خشکی، بهتر، فنی تر و ایمن تر است؛ به ویژه اینکه شرکت سازنده جرثقیل ها نیز در این کار تیمی به عنوان متولی، حضور دارد. علاوه بر این موضوعات، سرعت انجام کار و صرفه های اقتصادی هم بسیار حائز اهمیت است، زیرا ترمینال اپراتورها هم آماده بهره برداری از این تجهیزات هستند.

وی گفت: با توجه به اینکه این گنتری کرین ها هم از نظر جثه و هم از نظر وزن، ابر سازه محسوب می شوند، جابجایی آنها در یک شرایط آب و هوایی خاص، پایش وضعیت جزر و مد و حتی بحث های مربوط به سازه اسکله ها مدنظر قرار گرفت تا در نقاطی که این سازه ها از روی کشتی به ساحل منتقل می شوند، سازه های زیر سطح اسکله دچار کمترین تنش و اضافه بار مواجه شود.

الهیار با بیان اینکه قسمت اعظم کار انجام شده و عملیات جانبی و تکمیلی باقی مانده است، اظهار داشت: با پایان عملیات جابجایی آخرین گنتری کرین، کار آزمایش و کنترل مجدد سازه جرثقیل ها، کنترل بهره برداری و سایر آزمون های مهندسی انجام می شود که به یک بازه زمانی نیاز دارد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش های شبانه روزی تمامی دست اندرکاران به ویژه کارکنان مجتمع بندری شهید رجایی، با بیان اینکه این کار بزرگ مهندسی با کار تیمی متخصصان داخلی و همکاری متخصصین بین المللی محقق شده است، ابراز امیدواری کرد، در آینده ای نزدیک در قالب یک مراسم رسمی و با حضور مدیران ارشد کشور، شاهد افتتاح رسمی و تحویل گنتری کرین ها به شرکت های ترمینال اپراتور ایرانی به عنوان بهره بردار باشیم.