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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۴

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی خبر داد:

کاهش ۵۰ درصدی تلفات رانندگی در اربعین امسال

کاهش ۵۰ درصدی تلفات رانندگی در اربعین امسال

ایلام-جانشین فرماندهی نیروی انتظامی از تمهیدات نیروی انتظامی برای بازگشت زوار اربعین خبر داد و گفت: در اربعین امسال تلفات رانندگی ۵۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایوب سلیمانی صبح یکشنبه در مرز مهران اظهار داشت: مسیر برگشت زائران یک ویژگی خاصی دارد چراکه در رفت زائران در یک دوره زمانی طولانی تری مشرف می شوند ولی در مسیر برگشت در چند روز باید آن فشردگی را تحمل کنیم.

وی افزود: لذا با حجم بسیار سنگینی در مبادی ورودی و به خصوص در جاده های منتهی به مرکز کشور مواجه هستیم، ما در خود استان ایلام، کرمانشاه، همدان استان های که به مقصد نزدیک تر می شود سیستم راهور را آماده باش دادیم.

وی تصریح کرد: از استان های دیگر نیز کمک گرفته شده و زمینه را فراهم کردیم که در مهران بدون توقف با کمترین مشکلات زائرین عبور کنند.

وی ادامه داد: در جاده ها نیز به همین شکل که در مسیر رفت توانستیم با تلاش های جهادی همکاران بیش از ۶۷  درصد تصادفات جاده ای و بیش از ۵۰ درصد تلفات را کاهش دهیم، همین روند را در مسیر برگشت خواهیم داشت امیدوار هستیم که کم حادثه ترین و راحت ترین سفر را در برگشت هم فراهم کنیم.

کد مطلب 4443597

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