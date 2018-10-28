برنامه اکران نامزدهای «نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه»

به گزارش خبرگزاری مهر، اکران نامزدهای نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه به کوشش انجمن صنفی فیلم کوتاه ایران در ۶ سانس از ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۹ آبان‌ماه در خانه سینما برگزار خواهد شد.

فیلم‌های «ثبوت»، «تکلیف»، «دور از خانه»، «دریا موج موج میلرزد»، «رورانس»، «آدم پران»، «موج کوتاه»، «گسل»، «دریای تلخ»، «مثل بچه آدم»، «تو هنوز اینجایی» و «بچه خور» در این برنامه روی پرده خواهد رفت.

مراسم پایانی نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه به دبیری پیمان نهان قدرتی در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۹۷ در موزه سینمای ایران برگزار شد.