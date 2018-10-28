به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، موسسه مدیریت ریسک هجآی اعلام کرد در ۸ روز آینده که تحریمهای نفتی ایران اجرایی خواهند شد، بازارهای نفت ممکن است غافلگیر شوند و قیمتها جهش کند.
جو مکمونیگل، رییس سیاستگذاری انرژی در هجآی، گفت: تاجرانی که منتظرند آمریکا معافیت هایی را صادر کند که به کشورهای مشخصی اجازه دهد همچنان به خرید نفت خود از ایران ادامه دهند، اشتباه محاسباتی بزرگی مرتکب شدهاند و باید منتظر یک غافلگیری باشند.
مکمونیگل گفت: ما شانس اجرای یکباره تحریمها علیه ایران، برای فرستادن پیامی واضح به دیگران و تشویق آنها (به پیروی از تحریمها و) به صفر رساندن واردات ایران، را بیش از ۵۰ درصد پیشبینی میکنیم. ما معتقدیم این به بازار نفت شوک وارد خواهد کرد.
مک مونیگل نتیجه گرفت: قیمتهای نفت این ماه از بالاترین سطح خود در بیش از ۴ سال اخیر افت کردند که بخشی از این افت به علت این تفکر بود که با اعطای معافیتها تاثیر منفی تحریمها (ضد ایرانی) تا حدودی کم میشود.
هجآی پیشبینی میکند این روند معکوس شود و با از دست رفتن حداقل ۱ میلیون بشکه در روز از صادرات نفت ایران، قیمت نفت برنت ۵ دلار تقویت شود. بنچمارک بینالمللی نفت خام حتی میتواند برای اولین بار از ۲۰۱۴، تا ۹۰ دلار هم بالا برود و بعدا در حدود ۸۵ دلار تثبیت شود.
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