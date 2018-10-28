به گزارش خبرنگار مهر، شجاع خلیل زاده در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس در خصوص دیدار پیش روی سرخپوشان مقابل کاشیما آنتلرز در لیگ قهرمانان آسیا گفت: برای یک بازی تاریخ ساز آماده می شویم. این یکی از حساس ترین بازی های تاریخ باشگاه پرسپولیس است. امیدوارم بتوانیم بهترین نتیجه را در آن کسب کنیم و بتوانیم دل هوادارن را شاد کنیم.

وی در مورد اختلاف ساعت ایران و ژاپن و اینکه «آیا این موضوع می تواند برای بازیکنان پرسپولیس مشکل ساز شود؟»، گفت: تیمی که برای قهرمانی می رود نباید هیچ مسئله ای برایش مشکل ساز شود. برف و باران و اختلاف ساعت نباید برایش مهم باشد. ما با تمام توان و برای نتیجه گیری می رویم.

«آیا حواشی اخیر می تواند تمرکز تیم را به هم بریزد؟»، این بازیکن در پاسخ به این پرسش گفت: این مسائل در فوتبال طبیعی است. اصلا نمی خواهم در مورد این موضوع صحبت داشته باشم فقط اینکه بازیکنان پرسپولیس حتی یک درصد هم مقصر نبودند. سابقه بازیکنان حریف مشخص است. نمیخواهم در مورد حاشیه ها صحبتی داشته باشم. تمرکزم فقط و فقط روی فینال است و اینکه در ژاپن و بعد از آن در ایران، نتیجه خوبی بگیریم.

وی در مورد برنامه سفر پرسپولیس به ژاپن و اینکه این تیم از دوبی راهی توکیو خواهد شد، گفت: ما از ابتدای لیگ قهرمانان مسیر سخت و طولانی طی کرده ایم. امیدوارم این مرحله را هم به سلامت طی کنیم.

این بازیکن در پاسخ به این پرسش که «فکر می کنید نگاه به پرسپولیس ملی است یا خیر؟»، گفت: واقعا نمی دانم.

خلیل زاده همچنین گفت: هنوز حریف را آنالیز نکرده ایم. امیدوارم نتیجه ای آبرومندانه و در خور شان پرسپولیس را بگیریم و در نهایت قهرمان شویم.

وی همچنین در مورد احمد نوراللهی و وضعیت آسیب دیدگی این بازیکن و خودش گفت: نمی دانم نوراللهی به بازی می رسد یا نه؛ در مورد نوراللهی و خودم پزشک تیم باید تصمیم گیری کند اما به غیر از احمد، چند بازیکن مصدوم دیگر هم داریم. بازیکنان البته با وجود مصدومیت هایی که دارند هم بازی کرده اند. در کل امیدوارم این نیم فصل را خدا به خیر بگذارند.

«قول می دهید در فینال لیگ قهرمانان گلزنی کنید؟» در پاسخ به این پرسش گفت: نه؛ قولی برای گل زدن نمی دهم. قول می دهیم که گلی نخوریم. امیدوارم خدا هم کمک مان کند و بتوانیم نتیجه بیگیریم. همه مردم هم ما را دعا کنند تا بعد از مدت ها، نماینده ایران قهرمان شود.

وی در مورد اتفاقات دیدار سایپا و اینکه «بازیکنان حریف گفته اند بی ادب تر از خلیل زاده ندیده ایم»، گفت: همه من را می شناسند. کسی کاری به من نداشته باشد، آزارم به یک مورچه هم نمی رسد. شوخ طبع ترین بازیکن پرسپولیس هستم و کاری هم به کسی ندارم. اما کسی که بی ادبی کند قطعا بی ادبی هم می بیند. فوتبال همین است. درست صحبت کنند تا درست هم جواب بگیرند. مدیرعامل و سرمربی سایپا مصاحبه ای داشته اند. نمیخواهم جواب دهم اما کسی که چیزی نمی داند، اظهار نظر نکند، بهتر است. خدا هم بالای سرمان است و بهتر از همه آگاه است.