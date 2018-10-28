ایران قدردان میزبانی خوب دولت و مردم عراق در ایام اربعین است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ظهر امروز (یکشنبه) در تماس تلفنی با «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق ضمن تبریک انتصاب وی بعنوان نخست وزیر این کشور، گفت: خوشبختانه دولت جدید عراق با کسب رای اعتماد از مجلس این کشور کار خود را آغاز کرده است و اطمینان دارم با توجه به سوابق و تجربیات شما، دولت جدید عراق قادر خواهد بود مسائل جاری و چالش های پیش روی کشور عراق را برطرف کند.

معاون اول رییس جمهور با قدردانی از نخست وزیر، دولت و ملت عراق بخاطر میزبانی خوب از زوار امام حسین(ع) در ایام اربعین، از سفر خود در روز اربعین به نجف اشرف و شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین به سمت کربلا خبر داد و افزود: مهمترین انگیزه‌ام از این سفر علاوه بر زیارت و ادای احترام به ائمه معصومین (ع)، ‌تشکر و قدردانی از میزبانی خوب دولت و ملت عراق از زائرین است.

جهانگیری روابط تهران و بغداد را در همه زمینه ها رو به گسترش توصیف کرد و افزود: افزایش سفرهای زیارتی دو ملت این پیام را به مسئولین دو کشور می دهد که روابط فیمابین باید بیش از پیش توسعه پیدا کند.

معاون اول رییس جمهور ضمن آرزوی توفیق و سربلندی برای دولت و ملت عراق، ابراز امیدواری کرد؛ با استقرار دولت جدید عراق و تبادل هیات ها و مذاکرات دو جانبه، برخی موانع پیش روی توسعه مناسبات دو کشور را شناسایی و برطرف خواهیم کرد.

نخست وزیر عراق نیز در این تماس تلفنی با آرزوی قبولی زیارت همه مردم ایران در ایام اربعین به گزارش های ارایه شده به دولت خود مبنی بر استقرار کامل نظم و آرامش در مراسم امسال؛ گفت: براساس گزارش های اتاق نظارت بر مراسم اربعین امسال تا کنون بیش از ۱.۵ میلیون زائر ایرانی وارد عراق شده اند و کارها با نظم در حال انجام است و به میهمانان و زائرین خدمت رسانی می شود.

عادل عبدالمهدی افزود: امروز شاهد دموکراسی و تبادل صلح آمیز قدرت در عراق هستیم و با وجود همه مشکلات، دولت گذشته با آرامش و صلح قدرت را به دولت جدید تحویل می دهد.

وی ادامه داد: تلاش دولت گذشته و جدید عراق این بوده است که نقاط مثبت را تقویت و بر دستاوردهای گذشته بیافزاید و تلاش ما این است که تمام توانایی و انرژی خود را به کار گیریم تا از مشکلات پیش رو عبور کرده و عراق را در ریل و مسیر سازندگی قرار دهیم و بتوانیم با حسن همجواری با همسایگان خود تعامل سازنده داشته باشیم.

نخست وزیر عراق روابط تهران و بغداد را ویژه و منحصر بفرد توصیف کرد و گفت: این روابط فقط به دلیل وجود مرزهای طولانی میان دو کشور نیست بلکه به دلیل روابط برادرانه، ایمانی و عقیدتی است که منافع زیادی برای دو ملت به همراه دارد.

عادل عبدالمهدی ادامه داد: ما بر این روابط سازنده اتکا می کنیم و سعی می کنیم پیشرفت مشترک داشته باشیم چرا که پیشرفت ایران پیشرفت عراق و پیشرفت عراق پیشرفت ایران است.

وی افزود: اگر مشکلاتی نیز وجود داشته باشد این مشکلات کم اهمیت هستند و توجه اصلی ما به مشترکات است تا بتوانیم مسائل و مشکلات پیش رو را مرتفع سازیم.

نخست وزیر عراق دیدارهای مستقیم و دوجانبه میان مسئولین دو کشور را گامی پراهمیت در گسترش مناسبات فیمابین ارزیابی و خاطر نشان کرد: این دیدارها می تواند نقش سازنده ای در گسترش مناسبات و ارتقای سطح همکاری های دفاعی و منطقه ای دو کشور باشد.

وی ضمن درخواست از جهانگیری برای ابلاغ سلام به رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور اسلامی ایران برای ملت ایران، آرزوی خیر، موفقیت و امنیت کرد.