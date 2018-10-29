اختلاف آشکار بین بانک مرکزی و دولت هند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در نشانهای از افزایش اختلافات در سیاستگذاری بین بانک مرکزی هند و دولت نخستوزیر، یکی از مقامات برجسته بانک هشدار داد که تضعیف کردن استقلال بانک مرکزی میتواند به طور بالقوه فاجعهبار باشد.
اظهارات ویرال آچاریا، نایبرییس بانک مرکزی هند، نشان داد که بانک مرکزی مواضع خود را به سختی در برابر فشار دولت برای تسهیل سیاستگذاریهای این بانک و کاهش قدرت آن قبل از انتخابات عمومی هند در ماه می آینده، با وجود افت بازارهای مالی هند در هفتههای اخیر، حفظ کرده است.
او در سخنرانی خود خطاب به بزرگان صنعت، از دخالت دولت آرژانتین در امور بانک مرکزی در سال ۲۰۱۰، به عنوان مثالی از اشتباهی که میتواند رخ دهد، یاد کرد. در نتیجه اقدامات دولت آرژانتین، سرمایهگذاران برآشفته شدند و جهش سود اوراق قرضه به شدت، به اقتصاد این کشور آمریکای لاتین ضربه زد.
آچاریا گفت: دولتهایی که به استقلال بانک مرکزی احترام نمیگذارند، دیر یا زود با خشم شدید بازارهای مالی روبرو خواهند شد و اقتصاد خود را به آتش خواهند کشید و آن وقت، از روزی که این موسسه تنظیمکننده مقررات مالی را تضعیف کردند، به شدت پشیمان میشوند.
او در این جلسه که ۳ معاون دیگر بانک مرکزی را در بین حاضران، با خود همراه داشت، در بین سخنان خود از رئیس بانک مرکزی، اورجیت پاتل، هم برای حمایت از مضمون سخنان وی، تشکر کرد. به این ترتیب اعضای بانک مرکزی، اعتراض خود را با نمایشی از اتحاد، پررنگتر کردند.
مقامات دولتی به تازگی از بانک مرکزی هند خواستهاند که محدودیتهای وامدهی برخی از بانکها را تسهیل کند و همچنین مشاهده میشود که نیودهلی در تلاش است قدرت و اختیارات قانونگذاری مالی بانک مرکزی راکاهش دهد و مقررات جدیدی برای سیستم پرداخت کشور ایجاد کند.
آچاریا گفت: ریسکهای تهدیدکننده استقلال بانک مرکزی به طور بالقوهای فاجعهبار هستند. او اضافه کرد: اقدامات عجولانه میتواند باعث آغاز بحران اعتماد در بازارهای مالی به دست دولت و سایر مقامات اقتصادی شود.
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