طارمی، نامی که همچنان برای بایرلورکوزن یک «سردرد» است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال المپیاکوس یونان و بایرلورکوزن آلمان در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه ۲۹ بهمن و از ساعت ۲۳:۳۰ رو در روی هم قرار می گیرند و کسب ۳ امتیاز این بازی برای مهدی طارمی و یارانش در المپیاکوس بسیار اهمیت دارد.

سایت «gazzetta» یونان در رابطه با مهدی طارمی نوشت: مهدی طارمی راه مقابله با لورکوزن را خوب بلد است و به کابوس این تیم آلمانی تبدیل شده؛ او در چهار بازی اخیر مقابل لورکوزن، سه گل زده و دو پاس گل داده است.

المپیاکوس در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا برای صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی به میدان می‌رود، اما برای رسیدن به جمع ۱۶ تیم پایانی باید از سد بایرلورکوزن عبور کند.

تیم یونانی این بار باید هم در خانه و هم در بازی خارج از خانه نتیجه لازم برای صعود را کسب کند؛ آن هم مقابل تیمی که با وجود شکست ۲ بر صفر در دیدار قبلی در فالیرون، نمایش قابل قبولی ارائه داده بود.

نامی که همچنان برای لورکوزن «سردرد» است

گل طارمی در لیگ قهرمانان اروپا مقابل لورکوزن، اولین گل او برابر این تیم نبود؛ بلکه ادامه یک روند درخشان از سوی مهاجم ایرانی به شمار می‌رفت.

این مهاجم ملی‌پوش تاکنون چهار بار و با سه تیم مختلف مقابل لورکوزن به میدان رفته و حاصل کارش سه گل، دو پاس گل و سه پیروزی در برابر تنها یک شکست بوده است. جالب اینکه در تنها شکستی که تجربه کرده (با پیراهن اینتر)، نه گل زد و نه پاس گل داد اما در سایر دیدارهایی که نقش مستقیم در گل داشته، تیمش به پیروزی رسیده است.

در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۲، طارمی با پیراهن پورتو در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا مقابل لورکوزن قرار گرفت. در دیدار پرتغال، او به جای گلزنی، نقش گلساز را ایفا کرد و با دو پاس گل زمینه‌ساز پیروزی ۲ بر صفر تیمش شد.

ابتدا در دقیقه ۶۹ پاس گل اول را به زایدو داد و سپس در دقیقه ۸۷ توپ را برای گالنو مهیا کرد تا نتیجه ۲-۰ به سود پورتو رقم بخورد.

در دیدار برگشت در آلمان، این بار طارمی خود در نقش گلزن ظاهر شد. پس از اینکه گالنو در دقیقه ۶ گل اول را زد، مهاجم ایرانی با دو ضربه پنالتی دقیق در دقایق ۵۳ و ۶۴، نتیجه نهایی ۳ بر صفر را برای «اژدهاها» رقم زد.

تنها دیداری که طارمی نتوانست برابر لورکوزن گل یا پاس گل ثبت کند، با پیراهن اینتر بود؛ جایی که تیم آلمانی در فصل گذشته مرحله لیگ با نتیجه یک بر صفر در آلمان پیروز شد.

اما پاسخ این شکست، امسال با پیراهن المپیاکوس داده شد. کوستینیا در دقیقه ۲ گل نخست را به ثمر رساند و ورزشگاه «گئورگیوس کارایسکاکیس» را به وجد آورد. پس از چند واکنش مهم از دروازه‌بان (تزولاکیس) برای حفظ برتری، این طارمی بود که با پاس عالی رودینئی و ضربه‌ای دقیق، گل دوم را به ثمر رساند و نتیجه ۲ بر صفر را تثبیت کرد تا یک پیروزی ارزشمند در مرحله لیگ برای تیمش رقم بخورد.

طارمی حالا بار دیگر مقابل لورکوزن قرار می‌گیرد؛ مهاجمی که هر زمان مقابل این تیم درخشان ظاهر شده، تیمش نیز طعم پیروزی را چشیده است.