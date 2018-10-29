  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶

با کنترل و مراقبت از رفتار فرد؛

اپلیکیشنی که از بازگشت اعتیاد ترک کرده ها جلوگیری می کند

اپلیکیشنی که از بازگشت اعتیاد ترک کرده ها جلوگیری می کند

بررسی های پزشکی نشان می دهد یکی از مهم ترین مشکلاتی که افراد ترک اعتیاد کرده با آن مواجه هستند، فقدان حمایت های عاطفی و همین طور ارتباطاتی است که جلوی بازگشت اعتیاد را بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نکست وب، در صورتی که پشتیبانی ها و حمایت های ضروری از افراد تازه ترک کرده به درستی انجام نشود، این احتمال به طور جدی وجود دارد که آنها مجددا معتاد شده و مصرف مواد مخدر را شروع کنند.

اما یک اپلیکیشن تلفن همراه می تواند تا حد زیادی این مشکل را برطرف کند. این اپلیکیشن که «هی چارلی» نام دارد، توسط یک فارغ التحصیل دانشگاه ام آی تی طراحی شده و کارکرد آن کمک به اصلاح رفتارهای افرادی است که به تازگی از شر اعتیاد رها شده اند.

این اپلیکیشن با کنترل و مراقبت از افراد مذکور به طور مرتب برای آنها پیام هایی را ارسال می کند تا در لحظات حساسی که این افراد آسیب پذیر هستند، ناگهان به سمت مصرف مجدد مواد مخدر نروند و زحمات طولانی مدت خود را بر باد ندهند.

اپلیکیشن یادشده همچنین به افراد تازه ترک کرده توصیه هایی برای دور شدن از حلقه دوستان معتاد قبلی خود ارائه می کند. پس از بارگذاری، این اپلیکیشن ابتدا سوالاتی از فرد در مورد افراد معتاد تازه ترک کرده ای که در فهرست تماس های وی وجود دارند مطرح می کند تا دریابد آیا این افراد بر روی وی تاثیر منفی دارند یا خیر. سپس برنامه یادشده برای مدیریت روابط شما با این افراد برنامه ریزی می کند.

اگر فردی هنوز معتاد باشد، این برنامه با دریافت اطلاعات مکان هایی که کاربر با حضور در آنها مواد مخدر مصرف می کند یا در آنها با دوستانش مواد مصرف می کند تلاش می کند تا با ارسال پیام هایی در زمان نزدیک شدن به مکان های یادشده به وی هشدار دهد یا او را به انجام کارهای دیگری ترغیب کند. این برنامه حتی در زمان هایی که افراد از آن استفاده نمی کنند نیز اطلاعات فعالیت های آنها را جمع آوری می کند تا از داده های یادشده برای مدیریت رفتارهای آنها استفاده کند.

کد مطلب 4444521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها