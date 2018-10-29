مهلت ثبت نام و ارسال آثار جشنواره تئاتر دانشگاهی تمدید نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، ستاد برگزاری بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران در تازه ترین اطلاعیه خود اعلام کرد که مهلت ثبت نام و ارسال آثار هنرمندان متقاضی شرکت در همه بخش های این دوره به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است:

«دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به منظور پایبندی به تقویم اجرایی و مقررات این دوره از جشنواره، مهلت ثبت نام در هیچ یک از بخش‌های جشنواره را تمدید نخواهد کرد. لذا از دانشجویان گرامی تقاضا می‌شود با دقت فراخوان جشنواره را مطالعه نمایند و جهت جلوگیری از اختلال در ثبت نام به دلیل ترافیک بالای روزهای پایانی حتی‌المقدور هر چه سریع‌تر ثبت‌نام کنند.»

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش های مختلف الف: مناطق «تئاتر صحنه» و ب: سراسری و بین‌المللی «تئاتر صحنه»، «تجربه های اجرا»، «نمایشنامه نویسی (جایزه استاد اکبررادی)، «پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی)»، «ترجمه نمایشنامه»، «عکس، پوستر و تیزر»، «غیر رقابتی»، «کارگاه ها و درس گفتارها»، «مدرسان»، «جشنواره جشنواره ها» و «پایان نامه های برگزیده» ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان برگزار خواهد شد. بخش تئاتر صحنه مناطق نیز نیمه اول اسفند ماه سال ۱۳۹۷ میزبان هنرمندان فعال عرصه تئاتر دانشگاهی خواهد بود.

علاقه مندان برای کسب تازه ترین اطلاعات و اخبار، دریافت فرم حضور در ستاد اجرایی، متن کامل فراخوان و ثبت نام در جشنواره می توانند به سامانه اینترنتی www.iiutf.ir مراجعه کنند.