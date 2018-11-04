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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۸:۵۹

معاون اجرایی جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران منصوب شد

معاون اجرایی جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران منصوب شد

دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی با صدور حکمی معاون اجرایی این دوره از جشنواره را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی، امین مختاری دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی با صدور حکمی سینا نصراللهی را به عنوان معاون اجرایی این دوره منصوب کرد.

در متن حکم مختاری به نصراللهی آمده است: «نظر به شایستگی، تعهد و تجربه‌های ارزشمند جنابعالی در حوزه تئاتر، به موجب این حکم به عنوان معاون اجرایی بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود همکاری و تعامل با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی فعال در عرصه تئاتر و همچنین بهره‌مندی از نظر اساتید و پیشکسوتان این حوزه، در اولویت امور قرار گیرد تا با بهره‌مندی از خرد جمعی زمینه لازم برای ارتقاء و اعتلای تئاتر دانشگاهی فراهم شود.

امید است در سایه ایزد منان با همدلی و همراهی دیگر اعضای دبیرخانه و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

سینا نصرالهی دانش آموخته رشته کارگردانی از دانشگاه هنر تهران است. وی عضو هیات انتخاب آثار صحنه‌ای و خیابانی دومین جشنواره ملی فانوس بوده و فعالیت مستمر در زمینه بازیگری و کارگردانی داشته است. کسب جوایز متعدد از جشنواره‌های دانشگاهی و سراسری از جمله فعالیت های این هنرمند است.

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش های مختلف الف: مناطق «تئاتر صحنه» و ب: سراسری و بین‌المللی «تئاتر صحنه»، «تجربه های اجرا»، «نمایشنامه نویسی (جایزه استاد اکبررادی)، «پژوهش (جایزه فرهاد ناظر زاده کرمانی)»، «ترجمه نمایشنامه»، «عکس، پوستر و تیزر»، «غیر رقابتی»، «کارگاه ها و درس گفتارها»، «مدرسان»، «جشنواره جشنواره ها» و «پایان نامه های برگزیده» ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان برگزار خواهد شد.

بخش تئاتر صحنه مناطق نیز نیمه اول اسفند ماه سال ۱۳۹۷ میزبان هنرمندان فعال عرصه تئاتر دانشگاهی خواهد بود.

کد مطلب 4448752
آروین موذن زاده

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