عملکردآخوندی قابل دفاع نیست/شورای شهردرانتخاب شهردارتهران دقت کند

ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخوندی را فردی سیاسی خواند و گفت: از دولت آقای هاشمی به بعد، آخوندی در بعد سیاسی فعالیت کرد و به عنوان فردی سیاسی شناخته شد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آخوندی نقش بسزایی در انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور داشت و در این راستا از رابطه های خود با برخی مسئولان و بزرگان اصلاحات استفاده کرد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: در جریان انتخابات سال ۸۸ نیز وی نقش بسزایی در ستاد موسوی داشت.

وی در خصوص عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی گفت: آخوندی در توسعه ریلی و راه آهن عملکرد خوبی در وزارت راه و شهرسازی داشت و در این زمینه فردی قوی بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: اما در موضوع مسکن و شهرسازی عملکرد وی قابل دفاع نیست و از قدرت لازم و برنامه ریزی دقیق در این زمینه برخوردار نبوده است.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه شهردار تهران باید علم شهرسازی داشته و تخصص و اراده قوی در این زمینه داشته باشد، گفت: رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد اظهارداشت که وزرا باید روزی ۱۴ ساعت کار کنند. ما در این دولت کمتر دیده ایم که وزرا این مقدار وقت بگذارند.

وی تصریح کرد: شهردار تهران حداقل باید روزی ۱۷ ساعت کار کند زیرا جمعیت کلان شهر تهران از جمعیت برخی کشورهای جهان بیشتر است. لذا به شورای شهر تهران توصیه می کنیم در انتخاب شهردار تهران دقت لازم را داشته باشند.