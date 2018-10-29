حمید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۵۲۷ هیئت ورزشی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، اظهار داشت: این هیئت های ورزشی در ۹ شهرستان چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شهر های شهرکرد، سامان، بن، فرخ شهر، بروجن، فارسان، لردگان، اردل، شلمزار دارای هیئت های ورزشی فعال هستند.

وی ادامه داد: بیشترین هیئت های ورزشی در شهرستان شهرکرد فعال هستند.

وی اظهار داشت: تقویت هیئت های ورزشی زمنه ساز توسعه ورزش در چهارمحال و بختیاری است.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اعتبارات ورزشی این استان جوابگوی هزینه های ورزشی نیست، بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت خیران در بخش ورزش در سطح استان ضروری است.