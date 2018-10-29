انتقام خواستگار سِمِج در اینستاگرام/ مظنون سمنانی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین صادقی کاشان بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه در پی شکایت خانم سمنانی مبنی بر انتشار تصاویر او در فضای مجازی موضوع در دستور کار رسیدگی پلیس فتا قرار گرفت، ابراز داشت: در همان مراحل اولیه خواستگار سِمِج و مزاحمی که با سوءاستفاده از تصاویر خصوصی خانم سمنانی برای او و همسرش ایجاد مزاحمت می‌کرد، شناسایی شد.

وی افزود: این فرد مزاحم از طریق شبکه مجازی اینستاگرام و با شماره شخصی خود برای شاکی ایجاد مزاحمت می‌کرد که بعد از شناسایی برای ادامه تحقیقات بیشتر به اداره پلیس فتا استان سمنان منتقل شد.

رئیس پلیس فتا استان سمنان بابیان اینکه بازجویی اولیه نشان داد که این فرد مزاحم همان خواستگار قبلی شاکی بوده است، ابراز داشت: این فرد مزاحم پس از دریافت پاسخ منفی باهدف انتقام اقدام به انتشار تصاویر خصوصی وی در فضای مجازی اینستاگرام کرده بود.

صادقی کاشان در ادامه تصریح کرد: این فرد پس از دریافت پاسخ منفی در آخرین ملاقات با شاکی حافظه گوشی او را سرقت و پس از ازدواج با فردی دیگر با نیت انتقام اقدام به انتشار تصاویر خصوصی این بانوی سمنانی کرده بود.

وی بابیان اینکه انتشار تصاویر خصوصی در شبکه‌های اجتماعی برابر ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی فصل سی‌ام جرم محسوب می‌شود و با مرتکبان طبق قانون برخورد خواهد شد، اضافه کرد: گوشی تلفن همراه مکان مناسبی برای نگهداری عکس‌ها و تصاویر نیستند و هرلحظه امکان سرقت آن‌ها وجود دارد از مردم تقاضا داریم نسبت به خالی کردن حافظه گوشی‌های تلفن خود حساسیت بیشتری را اعمال کنند.