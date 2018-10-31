مشکلی بابت داروهای هپاتیت B و C نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین مرآت، صبح چهارشنبه در افتتاحیه هجدهمین کنگره گوارش و کبد ایران که در مرکز همایش های رازی در حال برگزاری است، در ارتباط با داروهای درمان هپاتیتهای ویروسی، افزود: تنها یک دارو در این زمینه به دلیل بسته شدن شرکت تولیدکننده با کمبود مواجه شده ولی کلاً در درمان هپاتیت B و C در حال حاضر مشکلی نداریم.
وی با اشاره به اینکه ما اذعان نمیکنیم پیشرفتهترین داروهای درمان هپاتیت B و C روی کره زمین داریم، گفت: خوشبختانه داروهای موجود در کشور که ارزان هم بوده برای درمان این دو بیماری جواب میدهند.
عضو انجمن گوارش و کبد ایران، با اشاره به اینکه آمپول ایمونوگلوبین که البته برای درمان هپاتیت نیست و جهت پیشگیری استفاده میشود با کمبود مواجه شده است، گفت: این آمپول در مادران باردار مبتلا به هپاتیت برای اینکه فرزندشان دچار مشکل نشود و یا پرستارانی که ممکن است با سرنگ آلوده به این ویروس مبتلا شوند، مورد نیاز است که تلاش جهت تأمین این آمپول انجام گرفته است.
مرآت با تأکید بر اینکه برای ریشهکنی هپاتیت B و C اقدامات خوبی در کشور صورت گرفته است گفت: از هر هزار نفر سه نفر مبتلا به هپاتیت C هستند.
وی بیان داشت: هپاتیتهای ویروسی ۱۵ سال پیش وضعیت خیلی نامناسبی داشت ولی خوشبختانه امروز به سمت ریشهکنی هپاتیت B و C پیش رفتهایم.
مرآت افزود: هپاتیت B که بیش از ۲۵ سال است که واکسیناسیون آن در کشور انجام میگیرد و هپاتیت C نیز عملاً امروزه درمان آن آسان شده است البته برخی بیماران به دلیل شرایط ویژه درمانهای سخت داشته و نمیتوان برای آنها اقدامات چندانی را انجام داد.
عضو انجمن گوارش و کبد ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل در ارتباط با هپاتیتهای ویروسی این بوده که برخی مبتلا به این بیماری بوده ولی اطلاعی از آن ندارند، گفت: شناسایی این بیماران در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته و اقدامات مناسبی در این راستا انجام گرفته است.
نظر شما