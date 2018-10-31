زائران اربعین با استراحت کافی پشت فرمان بنشینند

سرهنگ عین الله جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توصیه می کنیم زائران اربعین حتما با استراحت کافی پشت فرمان بنشینند.
وی افزود: در عین حال زائران هر ۲ ساعت یکبار ۱۵ دقیقه استراحت کنند تا دچار حادثه ای نشوند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: علت عمده تصادفات زائران اربعین خستگی و خواب آلودگی است.
سرهنگ عین الله جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توصیه می کنیم زائران اربعین حتما با استراحت کافی پشت فرمان بنشینند.
وی افزود: در عین حال زائران هر ۲ ساعت یکبار ۱۵ دقیقه استراحت کنند تا دچار حادثه ای نشوند.
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