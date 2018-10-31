کارخانجات لبنی مدعی کمبود شیرخام شدند/تکذیب وزارت جهاد

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران درباره کمبود شیرخام تحویلی به صنایع لبنی و تداوم افزایش قیمت شیرخام،­ نامه ای را خطاب به ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و وزارت جهاد کشاورزی منتشر کرد.

در این نامه که با عنوان «کمبود شیرخام تحویلی به صنایع لبنی و تداوم افزایش قیمت شیر خام» ارسال شده، آمده است: کسر دریافتی شیرخام صنایع لبنی (صرف نظر از علت آن) کماکان ادامه دارد و به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضای آن ، قیمت شیر خام نیز پس از حرکت جهشی از ۱۴۰۰ تومان در اوایل سال جاری به ۲۰۰۰ تومان در شهریور ماه رسید و با افزایش تدریجی خود هم اکنون نیز از مرز هر کیلو ۲۲۰۰ تومان عبور کرده و تا ۲۴۰۰ تومان هم عرضه می شود. مواد پتروشیمی نیز بطور میانگین در هزینه بسته بندی انواع محصولات لبنی، حداقل ۶۰۰ تومان تا حداکثر ۱۰۰۰ تومان موجبات افزایش قیمت فرآورده های لبنی را فراهم کرده است.

بر اساس این نامه، کارخانجات لبنی در مجموع، بسته به نوع کالای لبنی تولیدی خود گرانی ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تومانی اقلام مواد اولیه و بسته بندی خود را متحمل شده و به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع از طرف سازمان ها و نهادهای تصمیم گیر دولتی، دیگر قادر به تحمل چنین افزایشی در بهای تمام شده کالای تولیدی خود نبوده و برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی خود و جلوگیری از بیکاری دهها هزار نفر کارگر زحمتکش و خدوم شاغل در این صنایع، بناچار گرانی های تحمیل شده به تولید را، عیناً به بازار عرضه محصولات منتقل نموده است.

در این نامه همچنین عنوان شده: امید است مسئولان، بجای تشکیل پرونده های تعزیراتی متعدد و متهم کردن صنایع لبنی به گناه ناکرده گران فروشی ، هر چه سریع تر تصمیمات منطقی و عقلانی برای آرامش بازار اتخاذ و با در پیش گرفتن سیاستهای کلان صحیح ارزی، پولی و مالی و صادرات و واردات وعرضه و تقاضا در تجارت، واحدهای تولیدی را از چالش های موجود رهائی بخشند. موکدا اظهار می دارد، تاخیر در اتخاذ تصمیمات صحیح به موقع،تعطیلی کارخانجات و بیکاری گسترده کارگران را در پی خواهد داشت.

این در حالی است که، رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی پیش از این با اشاره به اینکه کارخانجات لبنی ادعا می‌کنند تولید شیر در کشور بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: چنین مسئله‌ای صحت ندارد بلکه تعداد خریداران افزایش پیدا کرده و همین امر سبب شده ورودی شیر کارخانجات کاهش پیدا کند.

وی افزود: به عنوان مثال اگر در گذشته ۲۰ کارخانه اصلی، شیر را از دامداران خریداری می‌کردند، در حال حاضر تعداد این کارخانجات به ۴۰ مورد افزایش پیدا کرده و این‌گونه نیست که همه این شیر، جذب واحدهای تولید شیرخشک شود.

رضایی با تأکید بر اینکه شیرخام به اندازه کافی در کشور وجود دارد و نیازی به واردات شیرخشک نداریم، گفته بود: در حال حاضر کارخانجات لبنی، شیرخام را به قیمت مصوب از دامداران خریداری می‌کنند.