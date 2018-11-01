به گزارش خبرگزاری مهر، مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران در ارتباط با رونمایی از کتاب «دستورالعمل واکسیناسیون بالغین»، اظهار داشت: برنامه واکسیناسیون سال‌هاست که جهت پیشگیری از بیماری‌های مختلف به صورت وسیع و رایگان در کشور برای کودکان انجام می‌گیرد و در برخی از مناطق و روستاها پوشش واکسیناسیون کودکان به بالای 95 درصد هم می‌رسد و این برنامه‌ها طبق پروتکل وزارت بهداشت صورت می‌گیرد.

وی افزود: تا کنون برای بزرگسالان برنامه منظم و منسجمی در ارتباط با واکسیناسیون نداشته‌ایم این در حالی بوده که این مسئله روز به روز ضرورت بیشتری داشته و از طرفی برخی از واکسن‌هایی که در کودکی تزریق شده مجدداً برای یادآوری در بزرگسالی حتماً‌ تزریق و تکرار شود.

عضو هیات مدیره انجمن علمی متخصصین بیماری‌های عفونی و گرمسیری ایران، با اشاره به اینکه به رغم تلاش‌های انجام گرفته برنامه منسجمی برای واکسیناسیون بزرگسالان در کشور وجود نداشته است گفت: ‌بیمارانی که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند همچون بیماران مبتلا به سرطان و یا افرادی که پیوند عضو شده‌اند همچنین افراد بالای 65 سال و بیماران گرفتار مشکلات مزمن همچون دیابت لازم است که و اکسن‌های مختلفی همچون واکسن آنفلوآنزا را به صورت سالیانه تزریق کنند.

محرز گفت: واکسن پنوموکوک تکرار واکسن کزاز، دیفتری و سیاه‌سرفه، واکسن مننژیت، واکسن زونا، هپاتیت B و برخی از واکسن‌های جهت پیشگیری از اسهال از جمله سایر واکسن‌هایی است که برای بالغین توصیه می‌شوند که متأسفانه برنامه خاص و منسجمی در این زمینه نبوده است.

استاد بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خاطرنشان کرد: به همت گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکاران گروه داخلی همین دانشگاه که ارتباط زیادی با این بیماران دارند برای اولین بار تدوین برنامه واکسیناسیون بالغین در گروه‌های خاص مدنظر قرار گرفت و بر اساس کنفرانسی که یکسال پیش در مورد ضرورت این مسئله برگزار شد، کتاب اصول دستورالعمل واکسیناسیون بالغین تألیف و امروز رونمایی شد.

وی ادامه داد: این کتاب به صورت رایگان در اختیار همه پزشکان و متخصصین قرار می‌گیرد تا علاوه بر اینکه راهنمای کار آنها باشد آگاهی پزشکان را نسبت به ضرورت تزریق این واکسن‌ها ارتقاء دهد.

عضو انجمن بیماری‌های عفونی و گرمسیری ایران گفت: واکسن‌های مورد نیاز برای بالغین در کشور موجود است و از طرفی باید توجه انجام برنامه واکسیناسیون منسجم در این زمینه علاوه بر پیشگیری از وقوع بسیاری از بیماری‌ها سبب کاهش هزینه‌های درمانی و کاهش آماری بستری در بیمارستان‌ها و در نهایت مرگ و میر در این گروه سنی می‌شود.