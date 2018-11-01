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۱۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۱۲

رونمایی از کتاب دستورالعمل واکسیناسیون بالغین

رونمایی از کتاب دستورالعمل واکسیناسیون بالغین

استاد بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به رونمایی از کتاب « دستورالعمل واکسیناسیون بالغین»، گفت: انجام برنامه واکسیناسیون منسجم بزرگسالان سبب کاهش هزینه های درمان می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران در ارتباط با رونمایی از کتاب «دستورالعمل واکسیناسیون بالغین»، اظهار داشت: برنامه واکسیناسیون سال‌هاست که جهت پیشگیری از بیماری‌های مختلف به صورت وسیع و رایگان در کشور برای کودکان انجام می‌گیرد و در برخی از مناطق و روستاها پوشش واکسیناسیون کودکان به بالای 95 درصد هم می‌رسد و این برنامه‌ها طبق پروتکل وزارت بهداشت صورت می‌گیرد.

وی افزود: تا کنون برای بزرگسالان برنامه منظم و منسجمی در ارتباط با واکسیناسیون نداشته‌ایم این در حالی بوده که این مسئله روز به روز ضرورت بیشتری داشته و از طرفی برخی از واکسن‌هایی که در کودکی تزریق شده مجدداً برای یادآوری در بزرگسالی حتماً‌ تزریق و تکرار شود.

عضو هیات مدیره انجمن علمی متخصصین بیماری‌های عفونی و گرمسیری ایران، با اشاره به اینکه به رغم تلاش‌های انجام گرفته برنامه منسجمی برای واکسیناسیون بزرگسالان در کشور وجود نداشته است گفت: ‌بیمارانی که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند همچون بیماران مبتلا به سرطان و یا افرادی که پیوند عضو شده‌اند همچنین افراد بالای 65 سال و بیماران گرفتار مشکلات مزمن همچون دیابت لازم است که و اکسن‌های مختلفی همچون واکسن آنفلوآنزا را به صورت سالیانه تزریق کنند.

محرز گفت: واکسن پنوموکوک تکرار واکسن کزاز، دیفتری و سیاه‌سرفه، واکسن مننژیت، واکسن زونا، هپاتیت B و برخی از واکسن‌های جهت پیشگیری از اسهال از جمله سایر واکسن‌هایی است که برای بالغین توصیه می‌شوند که متأسفانه برنامه خاص و منسجمی در این زمینه نبوده است.

استاد بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خاطرنشان کرد: به همت گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکاران گروه داخلی همین دانشگاه که ارتباط زیادی با این بیماران دارند برای اولین بار تدوین برنامه واکسیناسیون بالغین در گروه‌های خاص مدنظر قرار گرفت و بر اساس کنفرانسی که یکسال پیش در مورد ضرورت این مسئله برگزار شد، کتاب اصول دستورالعمل واکسیناسیون بالغین تألیف و امروز رونمایی شد.

وی ادامه داد: این کتاب به صورت رایگان در اختیار همه پزشکان و متخصصین قرار می‌گیرد تا علاوه بر اینکه راهنمای کار آنها باشد آگاهی پزشکان را نسبت به ضرورت تزریق این واکسن‌ها ارتقاء دهد.

عضو انجمن بیماری‌های عفونی و گرمسیری ایران گفت: واکسن‌های مورد نیاز برای بالغین در کشور موجود است و از طرفی باید توجه انجام برنامه واکسیناسیون منسجم در این زمینه علاوه بر پیشگیری از وقوع بسیاری از بیماری‌ها سبب کاهش هزینه‌های درمانی و کاهش آماری بستری در بیمارستان‌ها و در نهایت مرگ و میر در این گروه سنی می‌شود.

کد مطلب 4447147

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