مدرسه اسلامی انقلابی مصداق عینی تحوّل بنیادین است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه کانون مدارس اسلامی به مناسبت ۱۳ آبان ماه آمده است: ۱۳ آبان، روز شکست هیمنه پوشالی استکبار جهانی است؛ این روز یادآور حماسه و ایثار دانشآموزان بابصیرت است که برای در هم کوبیدن استیلای «شیطان بزرگ» یعنی آمریکای خون آشام از جان گذشتند و برگ زرین دیگری را برای مبارزه با استکبار، استعمار و عدم کرنش در مقابل نظام سلطه رقم زدند.
دشمن، مهمترین و اساسیترین راهبرد برای آسیبرسانی به نظام اسلامی، در کنار اهرم اقتصادی، جنگ فرهنگی قرار داده است وبرای تحقق اهداف شوم خود از امپراطوری رسانهای و از نیروهای خودفروش و وطن فروش فراری استفاده میکند وبه خودباختگان داخلی دل بسته است.
در آستانه گرامیداشت روز عظیم ۱۳ آبان لازم است موارد ذیل مورد توجه و تأمل قرار گیرد:
ما معلّمان به عنوان عنصرهای انقلابی در صحنه بودن را فریاد بزنیم و به آیندهسازان میهن اسلامی بیاموزیم که حفظ اصول و ارزشهای انقلاب وعزّت و اقتدار ملّی و پیشرفت ایران اسلامی، وظیفه اصلی ماست و برای تحقق آن باید فداکاری نمود.
به منظور استیلای نظام اسلامی، تربیت اسلامی و انقلابی نسل آیندهساز جامعه در تراز جمهوری اسلامی یک ضرورت است و برای تحقق این مهم، «سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش» و همچنین سیاستهای ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب به عنوان اسناد راهبردی باید مورد اهتمام قرار گیرد و تلاش مضاعف برای ترسیم نقشه عملیاتی آن معمول گردد.
محور تحوّل در نظام آموزش و پرورش، «معلّم» است برای نقش آفرینی هرچه بهتر معلّمان عزیز و گرانقدر در سنگر تعلیم و تربیت، توجّه همه جانبه مسؤولان ذی ربط به منزلت ومعیشت آن بزرگوران ضروری است.
سوء تدبیرها در مدیریت نظام سیاستگذاری و برنامهریزی و توجّه و عنایت به دیدگاهها و نظریههای بیگانگان و عدم توجّه به ظرفیتها و توانمندیهای داخلی از یک سو و همچنین سوء تفسیرها و تبیین موضوع بن بست از طریق غافلان و وابستگان بیگانه در داخل کشور از سوی دیگر، دشمن را به نفوذ در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی بالأخص نظام آموزشی و تربیتی امیدوار ساخته است.
لذا انتظار میرود مسؤولان و مدیریتهای کشوری ضمن توجّه همه جانبه وبهرهگیری از نیروهای مستعد و توانمند مؤمن، معتقد و انقلابی و بهکارگیری ظرفیتهای داخلی، یک بار دیگر ترفندهای شوم دشمن را خنثی نمایند و به بسترسازی تعلیم و تربیت اسلامی برای مقابله برای نفوذ دشمن اهتمام بیشتری معمول دارند.
مصداق عینی تحوّل بنیادین، مدرسه اسلامی ـ انقلابی است که با توسعه آن در عرصه جامعه، بستر تربیت نسل آینده ساز کشور در تراز جمهوری اسلامی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
کانون مدارس اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت در سراسر جهان اسلام همراه با تمام همکاران فرهنگی کشور، ۱۳ آبان ۱۳۹۷ را فرصت تجدید پیمان با رهبر فرزانه انقلاب وعهدی مجدد با میثاق نظام مقدس جمهوری اسلامی میشمارد و بر صیانت از ارزشهای انقلاب و توسعه و پیشرفت میهن اسلامی با نگاه راهبردی به خودباوری و خوداتکایی و فراهم سازی بسترهای عزم ملّی و حمایت همه جانبه از نظام آموزش و پرورش تأکید دارد.
نظر شما