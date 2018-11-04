روایت آماری از تغییر نرخ ۲۴ قلم خوراکی/ گوشت ۵۲ درصد گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات قیمتی ۲۴ قلم کالای خوراکی در مهر ماه سال جاری، حکایت از افزایش بی رویه نرخ این کالاها دارد.

بر پایه آمار رسمی، نرخ یک کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک در مهرماه ۱۵ هزار و ۵۹۱ تومان بوده که نسبت به شهریور ماه ۴.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲.۹ درصد رشد داشته است.

هر کیلوگرم برنج خارجی درجه یک نیز با رشد ۵.۶ درصدی نسبت به شهریورماه و ۵۱.۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل با نرخ ۸ هزار و ۶۵۸ تومان به فروش رفته است.

نرخ یک کیلوگرم گوشت گوسفندی ۵۸ هزار و ۲۹۳ تومان بوده که نسبت به شهریورماه ۴.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۳.۲ درصد افزایش قیمت داشته است.

هر کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله نیز با رشد ۸.۵ درصدی نسبت به شهریورماه و ۵۲ درصدی نسبت به مهرماه سال قبل، با نرخ ۵۷ هزار و ۸۳۲ تومان عرضه شده است.

هر کیلوگرم مرغ ماشینی نیز با نرخ ۹ هزار و ۸۲۳ تومان به فروش رفته است که نسبت به شهریورماه ۴ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۱ درصد رشد داشته است.

همچنین یک لیتر شیر پاستوریزه با قیمت ۳ هزار و ۶۲۷ تومان عرضه شده که نسبت به شهریورماه ۸.۷ درصد و نسبت به مهرماه سال گذشته ۳۴.۳ درصد رشد داشته است.

ماست پاستوریزه نیز با افزایش ۷.۹ درصدی نسبت به شهریورماه و ۴۶.۸ درصدی نسبت به مهر ماه سال قبل با نرخ ۵ هزار و ۴۱۸ تومان به فروش رفته است.

یک کیلوگرم تخم مرغ ماشینی نیز با قیمت ۹ هزار و ۹۸۶ تومان به فروش رفته که نسبت به شهریورماه ۲.۱ درصد کاهش و نسبت به مهر ماه سال قبل ۷۲.۷ درصد رشد قیمت داشته است.

۱۰۰ گرم کره پاستوریزه (کره حیوانی) نیز با افزایش ۲.۳ درصدی نسبت به شهریورماه و ۴۰.۹ درصدی نسبت به مهر ماه سال قبل با نرخ ۴ هزار و ۴۳۶ تومان به فروش رفته است.

همچنین ۹۰۰ گرم روغن مایع با قیمت ۷ هزار و ۲۳۷ تومان به فروش رفته که نسبت به شهریورماه ۱۵.۲ درصد و نسبت به مهر ماه ۳۵.۷ درصد رشد قیمت داشته است.

هر کیلوگرم موز با افزایش ۰.۲ درصدی نسبت به شهریورماه و ۱۶۸.۲ درصدی نسبت به مهرماه سال قبل با نرخ ۱۱ هزار و ۴۶۵ تومان به فروش رفته است.

همچنین سیب درختی زرد با نرخ۶ هزار و ۹۵۴ تومان عرضه شده که نسبت به شهریورماه ۴.۴ درصد کاهش و نسبت به مهرماه سال قبل ۸۹.۳ درصد افزایش قیمت داشته است.

پرتقال محصول داخل با کاهش ۳۲.۹ درصدی نسبت به شهریورماه و افزایش ۵۶.۲ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل با نرخ ۷ هزار و ۶۹۵ تومان به فروش رفته است.

خیار نیز با کاهش ۰.۹ درصدی نسبت به شهریورماه و افزایش ۴۴.۶ درصدی نسبت به مهرماه سال قبل با قیمت ۳ هزار و ۱۳۴ تومان عرضه شده است.

همچنین گوجه فرنگی با نرخ ۴ هزار و ۴۲۲ تومان به فروش رفته است که نسبت به شهریورماه ۴۰.۵ درصد و نسبت به مهرماه سال قبل ۱۴۷.۴ درصد رشد قیمت داشته است و رب گوجه فرنگی نیز با افزایش ۸۹.۷ درصدی نسبت به شهریورماه و ۲۲۷.۸ درصدی نسبت به مهر ماه سال قبل با نرخ ۱۷ هزار و ۱۷۶ تومان به فروش رفته است.

سیب زمینی و پیاز نیز نسبت به شهریورماه به ترتیب ۴۶.۱ و ۱۶.۸ درصد و مهر ماه سال قبل ۱۰۵.۶ و ۰.۷ درصد رشد داشته که به ترتیب با نرخ ۳ هزار و ۴۳۵ و ۲ هزار و ۱۰۷ تومان عرضه شده است.