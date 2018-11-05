  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹

در اینستاگرام مطرح کرد؛

توضیح وزیر علوم به دانش آموزان درباره وضعیت تاثیر معدل

توضیح وزیر علوم به دانش آموزان درباره وضعیت تاثیر معدل

وزیر علوم گفت: درخواست دانش آموزان مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت تاثیر معدل به دستم می رسد، دنبال نتیجه مطلوب برای این موضوع هستم تا آنچه به نفع دانش آموزان است را اجرایی کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در صفحه اینستاگرام خود خطاب به دانش آموزان اعلام کرد: ذکر یک نکته را جهت استحضار دانش آموزان ضروری می دانم؛ مدتی است از طرق مختلف درخواست دانش آموزان گرامی که مانند فرزندانم عزیز هستند، مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت تاثیر معدل به دستم می رسد.

وی ادامه داد: من هم با دغدغه مندی و جدیت دنبال نتیجه مطلوب برای این موضوع هستم تا آنچه به نفع دانش آموزان است را اجرایی کنم.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: این را بدانید که هیچ مصلحتی بجز آرامش روحی، سربلندی و موفقیت شما، برای ما وجود ندارد و بزودی تصمیم نهایی را به اطلاع شما عزیزان خواهم رساند.

کد مطلب 4450367
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها