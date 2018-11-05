توضیح وزیر علوم به دانش آموزان درباره وضعیت تاثیر معدل

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در صفحه اینستاگرام خود خطاب به دانش آموزان اعلام کرد: ذکر یک نکته را جهت استحضار دانش آموزان ضروری می دانم؛ مدتی است از طرق مختلف درخواست دانش آموزان گرامی که مانند فرزندانم عزیز هستند، مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت تاثیر معدل به دستم می رسد.

وی ادامه داد: من هم با دغدغه مندی و جدیت دنبال نتیجه مطلوب برای این موضوع هستم تا آنچه به نفع دانش آموزان است را اجرایی کنم.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: این را بدانید که هیچ مصلحتی بجز آرامش روحی، سربلندی و موفقیت شما، برای ما وجود ندارد و بزودی تصمیم نهایی را به اطلاع شما عزیزان خواهم رساند.