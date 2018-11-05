۴۰ اشکال مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اصلاح خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سیدکامل تقوی نژاد اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان ­حمایت از کالای ایرانی و برای تقویت بخش تولید،​ برنامه های مختلفی از جمله تقسیط بدهی های مالیاتی تولید کننده ها، بخشودگی مالیاتی تولید کننده ها، کاهش ضرایب مربوط به واحدهای تولیدی و افزایش ضرایب وارد کنندگان کالاهایی که به نوعی کالاهای مشابه آن در داخل تولید می شود، در سازمان مالیاتی اجرا شده است.

وی ادامه داد: برای تقویت تولید و عبور از شرایط فعلی باید به سمتی برویم که بتوانیم مالیات تولید را کاهش دهیم و در حال حاضر مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی نسبت به سود آنها ۲۵ درصد است و مطالعات ما نشان می دهد که ما می توانیم در شرایط فعلی این رقم را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهیم.

تقوی نژاد گفت: حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمدی است که ­دولت در سال جاری برای کاهش نرخ مالیات بر درآمد از دست می دهد و ما می توانیم از طریق شناسایی مودیان جدید و همچنین مبارزه با فرار مالیاتی با توجه به تکمیل سامانه های اطلاعاتی و همچنین موفقیت هایی که در طرح جامع مالیاتی داشتیم، می توانیم مودیان جدید را با مالیات های جدید جایگزین این کاهش درآمدها کنیم.

۴۰ بخش اشکالات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اصلاح خواهد شد

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حال رسیدگی است، گفت: اشکالاتی که در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بوده، شناسایی شده و حدود­ ۴۰ بخش در این قانون اصلاح خواهد شد.

وی افزود: در بررسی های مجلس و همکاری های سازمان مالیاتی، سامانه هایی در نظر گرفته شده و همه ­خرید و فروش ها در این سامانه ثبت می شود و امکان اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی به حداقل می رسد یعنی ما هم اکنون با اخذ صورت مالیات فصلی که از واحدهای مختلف داریم چه در بخش تولید و چه در بخش بازرگانی می توانیم تشخیص دهیم که اگر یک فعالیت اقتصادی صورت می گیرد طرف دوم معامله چه کسی است.

تقوی نژاد اضافه کرد: راه اندازی صندوق های مکانیزه فروش نیز در مجلس در حال نهایی شدن است و این صندوق ها با اتصال فروش به سیستم بانکی کشور از طریق پوزها،​ امکان فرار مالیاتی را به حداقل می رسانند.

وی با بیان اینکه پرداخت های مالیات بر ارزش افزوده به خزانه می رود و به خود مردم بر می گردد، گفت: در سال جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل ارزش افزوده در اختیار دهیاری ها و شهرداری ها قرار گرفته و صرف توسعه شهرها و مناطق روستایی و عشایری می شود.

رئیس سازمان مالیاتی افزود: حدود ۴ هزار میلیارد تومان از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار طرح سلامت و بیش از هزار میلیارد تومان برای توسعه ورزش در اختیار بخش اجتماعی و جوانان قرار می گیرد و آثار مالیات بر ارزش افزوده در زندگی شهروندان مشاهده می شود.

مودیان می توانند پرداخت مالیات را به صورت صددرصد الکترونیکی انجام دهند

رئیس سازمان مالیاتی در خصوص الکترونیکی کردن مالیات گفت: بیش از ۹۹ درصد اظهارنامه های مالیاتی را از طریق سیستم های الکترونیکی دریافت کردیم و مودیان می توانند پرداخت مالیات را به صورت صد در صد الکترونیکی انجام دهند.

وی افزود:­ پرونده ­اعتراضاتی که در بخشهای مختلف دنبال می شود نیز الکترونیکی شده و قرار شد صددرصد پرونده های ما در سامانه طرح جامع مورد رسیدگی­ و با تکمیل اطلاعاتی که از بخشهای مختلف هویتی، مکانی، ملکی، پولی، بانکی و معاملاتی دریافت کردیم این اقدام صورت بگیرد.

تقوی نژاد گفت: از سال آینده با اعمال مدیریت ریسک تلاش می کنیم که رابطه مودیان را با ممیزی کم کنیم و مردم دیگر نیاز به مراجعه نداشته باشند و فقط حدود ۲۰ درصد پرونده ها را در سازمان مالیاتی مورد بررسی قرار دهیم و بقیه را از طریق خود اظهاری خود مودیان مورد پذیرش قرار دهیم.

وی افزود: امسال حدود دو میلیون از مودیان ما نیازی به حضور در سازمان مالیاتی برای دریافت برگه های تشخیص نداشتند و با توجه به توافقی که صورت گرفته و مالیات مقطوعی برای آنها در نظر گرفته (به خصوص برای اصناف) مالیات آنها کاملا به صورت الکترونیکی مورد محاسبه قرار می گیرد و به جای برگه های تشخیص، برگه های قطعی به محل کسب آنها ارسال می شود.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: تلاش می کنیم ارتباط با مودیان را به حداقل برسانیم برای همین،­ میز خدمتی که راه اندازی شده در اکثر ادارات ما فعال و پنجره الکترونیکی برای مودیان در نظر گرفته شده است و ما از نظر شاخص های الکترونیکی کردن جزو کشورهای قابل قبول هستیم.