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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۲۱

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد

بارش های رگباری باران در چهارمحال و بختیاری

بارش های رگباری باران در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از آغاز بارش های رگباری باران در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش های رگباری باران در چهارمحال و بختیاری آغاز شد، اظهار داشت:  برآورد آخرین مدل های هواشناسی بیانگر ورود یک سامانه بارشی به استان از بعدازظهر امروز دوشنبه است که افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید، رگبار و رعدو برق و در برخی مناطق بارش برف را ابتدا برای نیمه غربی استان موجب خواهد شد.

وی تاکید کرد: بارش ها به تدریج برای روز سه شنبه تمامی مناطق استان را در برخواهد گرفت.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: شدت بارش ها برای اواخر وقت دوشنبه و طی روز سه شنبه در بخش هایی از استان به ویژه در مناطق کوهرنگ، اردل و لردگان، فارسان و شلمزار خواهد بود.

وی عنوان کرد: صبح چهارشنبه کاهش نسبی دما و در برخی مناطق مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کد مطلب 4450967

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