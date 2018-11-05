به گزارش خبرگزاری مهر، سید علاءالدین ظهوریان دبیر هیات نظارت بر مطبوعات با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه مطبوعات گفت: هیات نظارت بر مطبوعات فعلا در خصوص ماده ۱۶ سخت گیری نمی‌کند چرا که عذر عدم انتشار موجه است.

در ماده ۱۶ قانون مطبوعات آمده است: صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی‌ و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (‌به‌تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

در تبصره همین ماده نیز ذکر شده است: نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (‌سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه‌صاحب امتیاز لغو خواهد شد.