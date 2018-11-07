به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات شهید کاظمی با راه اندازی بخش بین‌الملل خود در بیروت فعالیت بین‌المللی خود را گسترش داد. از سال گذشته انتشارات شهید کاظمی به صورت جدی وارد عرصه ترجمه کتب خود در کشورهای دیگر شده است.

پیش از این چند اثر تحت عنوان مجموعه ۵ جلدی «خانه عنکبوت» (با محوریت نفوذ در موساد) «گواه میهن»، «تاریخ سیاه آل خلیفه»، «زفرات» و «عطش» که انتشارات «تیار الوفا الاسلامی» آنها را منتشر کرده است را از عربی به فارسی ترجمه کرده بود و اخیرا در حوزه ترجمه اغلب آثار خود به زبان عربی و توزیع در کشورهای عربی از جمله عراق، لبنان و سوریه قدم گذاشته است.

بخش بین الملل انتشارات شهید کاظمی با نام «دار الحضارة الإسلامیة» ( انتشارات تمدن اسلامی ) در ۳ بخش در لبنان و در شهر بیروت فعالیت دارد که عبارتند از:

بخش اول: ترجمه کتاب‌های انتشارات شهید کاظمی به زبان‌های دیگر؛ از جمله آثار انتشارات شهید کاظمی که به تازگی ترجمه و در کشورهای عربی عرضه شده است:

۱- کتاب «و نظم امرکم» ترجمه کتاب «کار باید تشکیلاتی باشد» ۲- کتاب «هذا قائدی» ترجمه «کتاب ماه در آئینه» ۳- کتاب «ابو وصال» ترجمه کتاب شهید مدافع حرم محمدرضا دهقان (ابو وصال) ۴- کتاب «ِالشهید العزیز» ترجمه کتاب شهید مدافع حرم محمود رادمهر(شهید عزیز) ۵- کتاب «ِجمروش» ترجمه کتاب شهید مدافع حرم خلبان کمال شیرخانی(چمروش) ۶- کتاب «ِوداعا أیتها الدنیا» ترجمه کتاب شهید مدافع حرم حاج محمد شالیکار(خداحافظ دنیا) و ...

از جمله کتاب‌های دیگر نشر شهید کاظمی که در دست ترجمه است کتاب «ملاصالح»، «مربع‌های قرمز» ،«سربلند»،«یادت باشد»، و تعدادی از کتب شهدای مدافع حرم است که به زودی ترجمه آن تکمیل و روانه بازار نشر می‌شود.

بخش دوم: ترجمه کتاب‌های سایر انتشارات به زبان‌های دیگر است؛ از جمله آثار ناشران دیگری که توسط بخش بین الملل انتشارات به تازگی ترجمه و در کشورهای عربی عرضه شده است:

۱- کتاب «برف های سرخ» که توسط انتشارات نوج منتشر شده است و توسط انتشارات شهید کاظمی با نام «الثلوج الحمراء» ترجمه شده است. ۲- کتاب «پشت سنگر موج» که توسط انتشارات فاتحان منتشر شده است و توسط انتشارات شهید کاظمی با نام «خلف خندق الامواج» ترجمه شده است. ۳- کتاب «درس هایی از امام: عدالت خواهی» که توسط انتشارات تسنیم منتشر شده است و توسط انتشارات شهید کاظمی با نام «العدالة والمساواة» ترجمه شده است. ۴- کتاب «درس هایی از امام: نظم و قانون گرایی» که توسط انتشارات تسنیم منتشر شده و توسط انتشارات شهید کاظمی با نام «النظام وتطبیق القانون» ترجمه شده است.

بخش سوم: تالیف کتاب به زبان عربی و سایر زبان ها در راستای تقویت جبهه مقاومت در جهان اسلام با عقد قرارداد با نویسندگان همسو با جریان مقاومت در جهان اسلام؛ از جمله آثار نویسندگان جهان اسلام که به عربی توسط بخش بین الملل شهید کاظمی به تازگی چاپ و در کشورهای عربی عرضه شده است:

۱- کتاب «أورکلیدون» نویسنده: فلک حصریة ، اهل سوریه ۲- کتاب «من یحکم واشنطن» نویسنده : خضر عوارکة، اهل لبنان ۳- کتاب «دعما للثورة فی ایران» نویسنده : سید مهدی نورانی، اهل ایران.